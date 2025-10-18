Corinthians x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam hoje, 18, pelo Brasileirão. / Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

Corinthians e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 18 de outubro (18/10), em jogo válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 18h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians x Atlético-MG: como chegam os times O Corinthians chega pressionado para o confronto. O Timão jogou mal e foi amplamente dominado pelo Santos na última quarta-feira, perdendo o clássico na Vila Belmiro por 3 a 1. A má atuação da equipe gerou críticas da torcida e indignação interna do grupo, que precisa dar uma resposta. Com o revés, a equipe de Dorival Júnior desperdiçou uma enorme chance de emendar uma sequência de vitórias na competição. O time ainda caiu para a 13ª posição da tabela da Série A, com 33 pontos. A distância para a zona de rebaixamento é de cinco pontos. Já para o G6, é de dez.