Corinthians x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Corinthians x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Corinthians e Atlético-MG é neste sábado, 18, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Corinthians e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 18 de outubro (18/10), em jogo válido pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 18h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Corinthians x Atlético-MG: como chegam os times
O Corinthians chega pressionado para o confronto. O Timão jogou mal e foi amplamente dominado pelo Santos na última quarta-feira, perdendo o clássico na Vila Belmiro por 3 a 1. A má atuação da equipe gerou críticas da torcida e indignação interna do grupo, que precisa dar uma resposta.
Com o revés, a equipe de Dorival Júnior desperdiçou uma enorme chance de emendar uma sequência de vitórias na competição. O time ainda caiu para a 13ª posição da tabela da Série A, com 33 pontos. A distância para a zona de rebaixamento é de cinco pontos. Já para o G6, é de dez.
O Atlético-MG, por sua vez, ainda não embalou sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. Até aqui, em sete jogos pelo Brasileirão, são duas vitórias, três empates e duas derrotas.
Na última rodada, o Galo empatou por 1 a 1 no clássico com o Cruzeiro, na Arena MRV. Sendo assim, o time mineiro seguiu ameaçado pelo Z4. Com a mesma pontuação do Corinthians, a equipe ocupa o 14º lugar. (Com Gazeta Esportiva)
Corinthians x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Prime Video: serviço de streaming
Brasileirão: dia e horário do jogo Corinthians x Atlético-MG
Sábado, 18 de outubro (18/10), às 18h30min (horário de Brasília).
Onde será Corinthians x Atlético-MG
Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Brasil vai enfrentar Senegal e Tunísia e novembro; CONFIRA