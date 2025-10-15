Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Santos e Corinthians é neste quarta, 15, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Santos e Corinthians se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de outubro (15/10), em jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), na GE TV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Santos x Corinthians: como chegam os times
O Santos tenta se recuperar no Brasileirão após a amarga derrota de 3 a 0 para o Ceará, fora de casa. Com apenas uma vitória nos último oito jogos, o Peixe está na 16ª colocação, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.
A última vitória da equipe da Baixada Santista foi em 21 de setembro. Na ocasião, o Alvinegro Praiano bateu o São Paulo por 1 a 0, na Vila Belmiro, com gol de Guilherme.
O Corinthians chega para o clássico contra o Santos em momento de leve recuperação no Campeonato Brasileiro. Após um período de oscilação, o time de Dorival Júnior voltou a vencer com autoridade na última rodada, ao aplicar 3 a 0 sobre o Mirassol, na Neo Química Arena. O resultado encerrou uma sequência de três jogos sem triunfo e deu novo fôlego à equipe, que agora ocupa a 12ª colocação, com 33 pontos, cinco a mais que o rival desta quarta-feira.
Antes da vitória, o Timão havia empatado com o Internacional, fora de casa, por 1 a 1, e perdido para o Flamengo e o Sport em sequência, o que havia aumentado a pressão sobre o elenco e o treinador. Apesar da melhora recente, o time ainda busca maior consistência defensiva e eficiência ofensiva — pontos que Dorival tem tentado ajustar nos treinos. (Com Gazeta Esportiva)
Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Globo: canal de TV aberta
- GE TV: canal do Youtube
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Santos x Corinthians
Quarta-feira, 15 de outubro (15/10), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Santos x Corinthians
Vila Belmiro, em Santos (SP)
