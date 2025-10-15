Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Santos e Corinthians se enfrentam hoje, 15, pelo Brasileirão. / Crédito: Raul Baretta/ Santos FC

Santos e Corinthians se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de outubro (15/10), em jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), na GE TV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Santos x Corinthians: como chegam os times O Santos tenta se recuperar no Brasileirão após a amarga derrota de 3 a 0 para o Ceará, fora de casa. Com apenas uma vitória nos último oito jogos, o Peixe está na 16ª colocação, com 28 pontos, três a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. A última vitória da equipe da Baixada Santista foi em 21 de setembro. Na ocasião, o Alvinegro Praiano bateu o São Paulo por 1 a 0, na Vila Belmiro, com gol de Guilherme.