Palmeiras x Bragantino: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Palmeiras vai enfrentar o Bragantino hoje, 15, pelo Brasileirão. / Crédito: César Greco/Palmeiras

Palmeiras e Bragantino se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de outubro (15/10), em jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 19 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras x Bragantino: como chegam os times O Palmeiras é líder isolado do Campeonato Brasileiro e vem de três vitórias consecutivas na competição. A última delas foi a goleada por 4 a 1 sobre o Juventude, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada. Com isso, o Verdão chegou aos 58 pontos e abriu três de vantagem para o vice-líder Flamengo. O Verdão, que precisava repor o duelo atrasado, teve apenas uma semana livre antes de pegar o time de Caxias de Sul. A equipe de Abel Ferreira teve uma folga no domingo e começou a preparação para o duelo contra o Bragantino na segunda-feira.