Palmeiras x Bragantino: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Palmeiras x Bragantino: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Palmeiras e Bragantino é neste quarta, 15, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Palmeiras e Bragantino se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de outubro (15/10), em jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 19 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Palmeiras x Bragantino: como chegam os times
O Palmeiras é líder isolado do Campeonato Brasileiro e vem de três vitórias consecutivas na competição. A última delas foi a goleada por 4 a 1 sobre o Juventude, no Allianz Parque, em jogo atrasado da 12ª rodada. Com isso, o Verdão chegou aos 58 pontos e abriu três de vantagem para o vice-líder Flamengo.
O Verdão, que precisava repor o duelo atrasado, teve apenas uma semana livre antes de pegar o time de Caxias de Sul. A equipe de Abel Ferreira teve uma folga no domingo e começou a preparação para o duelo contra o Bragantino na segunda-feira.
O Bragantino é o nono colocado no Brasileirão, com 36 pontos conquistados. A equipe comandada pelo técnico Fernando Seabra voltará a campo depois de 11 dias devido à data Fifa. Em seu último compromisso, pela 27ª rodada, no dia 4 de outubro, venceu o Grêmio, por 1 a 0, e encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer na competição. (Com Gazeta Esportiva)
Palmeiras x Bragantino: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Palmeiras x Bragantino
Quarta-feira, 15 de outubro (15/10), às 19 horas (horário de Brasília).
Onde será Palmeiras x Bragantino
Allianz Parque, em São Paulo (SP)
