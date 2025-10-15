Mirassol x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Mirassol x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Mirassol e Internacional é neste quarta, 15, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Mirassol e Internacional se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de outubro (15/10), em jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP), às 20 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Mirassol x Internacional: como chegam os times
O Mirassol vem de triunfo por 1 a 0 diante do Fluminense, resultado que encerrou uma sequência de três jogos sem vencer. O time do interior paulista aparece na quarta posição da tabela, com 46 pontos.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
O Internacional voltou a vencer no Brasileiro após quatro jogos. Na última rodada, bateu o Botafogo por 2 a 0 e aparece na 15ª posição, com 32 pontos. (Com Gazeta Esportiva)
Mirassol x Internacional: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Mirassol x Internacional
Quarta-feira, 15 de outubro (15/10), às 20 horas (horário de Brasília).
Onde será Mirassol x Internacional
Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP)
Hexacampeão brasileiro, cearense Artur Bodinho disputa Mundial de Kitesurfe em casa; CONFIRA