Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Botafogo e Flamengo é neste quarta, 15, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

Botafogo e Flamengo se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de outubro (15/10), em jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.