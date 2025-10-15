Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Botafogo e Flamengo é neste quarta, 15, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Botafogo e Flamengo se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de outubro (15/10), em jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Botafogo x Flamengo: como chegam os times
Além do suspenso Newton e de Vitinho, que esteve com a Seleção Brasileira, os lesionados Alex Telles, Danilo, Álvaro Montoro, Bastos, Neto, Nathan Fernandes, Kaio Pantaleão e Barrera são desfalques certos para o Botafogo. Com 43 pontos, o time é o quinto colocado.
Suspensos, Danilo e Wallace Yan desfalcam o Flamengo. De La Cruz e Allan, poupados do gramado sintético, e Saul, em recuperação de entorse no tornozelo, também estão fora. Já Erick Pulgar deve voltar a ser relacionado. Com 55 pontos, o time é o vice-líder. (Com Gazeta Esportiva)
Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Record: canal de TV aberta
- CazéTV: canal do Youtube
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Botafogo x Flamengo
Quarta-feira, 15 de outubro (15/10), às 19h30min (horário de Brasília).
Onde será Botafogo x Flamengo
Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
