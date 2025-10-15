Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam hoje, 15, pelo Brasileirão. / Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de outubro (15/10), em jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Atlético-MG x Cruzeiro: como chegam os times O Galo vem embalado por uma vitória sobre o Sport, em jogo atrasado da 14ª rodada, resultado que ajudou a afastar a equipe da parte de baixo da tabela. Atualmente, ocupa a 14ª colocação com 32 pontos, sete acima do Z-4. Apesar do triunfo recente, o técnico Jorge Sampaoli terá problemas para escalar a equipe. São muitos desfalques: Lyanco (fora da temporada), Junior Alonso e Alan Franco (convocados), além de Alexsander, Cuello, Júnior Santos, Patrick e Caio Maia, todos no departamento médico. Vitor Hugo e Igor Gomes cumprem suspensão, e Ivan Román e Rony seguem como dúvidas. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp