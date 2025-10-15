Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Atlético-MG e Cruzeiro é neste quarta, 15, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Iara Costa
Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam hoje, quarta-feira, 15 de outubro (15/10), em jogo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-MG x Cruzeiro: como chegam os times  

O Galo vem embalado por uma vitória sobre o Sport, em jogo atrasado da 14ª rodada, resultado que ajudou a afastar a equipe da parte de baixo da tabela. Atualmente, ocupa a 14ª colocação com 32 pontos, sete acima do Z-4.

Apesar do triunfo recente, o técnico Jorge Sampaoli terá problemas para escalar a equipe. São muitos desfalques: Lyanco (fora da temporada), Junior Alonso e Alan Franco (convocados), além de Alexsander, Cuello, Júnior Santos, Patrick e Caio Maia, todos no departamento médico. Vitor Hugo e Igor Gomes cumprem suspensão, e Ivan Román e Rony seguem como dúvidas.

A Raposa não vence há três partidas, mas segue firme no G-4. O empate em casa com o Sport, lanterna da competição, foi considerado frustrante e impediu que o time encurtasse a distância para o líder Palmeiras. Mesmo assim, o Cruzeiro é o terceiro colocado, com 52 pontos.

Para este clássico, o treinador Leonardo Jardim terá reforços importantes: William, Lucas Romero e Kaio Jorge retornam após suspensão, enquanto Christian e Wanderson estão novamente à disposição. Por outro lado, Fabrício Bruno (convocado pela Seleção Brasileira), Sinisterra e Matheus Henrique (lesionados) estão fora. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Globo: canal de TV aberta
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Atlético-MG x Cruzeiro

Quarta-feira, 15 de outubro (15/10), às 21h30min (horário de Brasília).

Onde será Atlético-MG x Cruzeiro

Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

