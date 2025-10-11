Palmeiras x Juventude: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Palmeiras vai enfrentar o Juventude hoje, 11, pelo Brasileirão. / Crédito: César Greco/Palmeiras

Palmeiras e Juventude se enfrentam hoje, sábado, 11 de outubro (11/10), em jogo atrasado válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 19 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Palmeiras x Juventude: como chegam os times O Palmeiras tem a chance de abrir vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, depois de vencer o São Paulo, de virada, por 3 a 2, no Morumbis, o Verdão assumiu a ponta da tabela, com 55 pontos, empatado com o Flamengo. A equipe de Abel Ferreira, porém, tem uma vitória a mais que a equipe carioca. Com o duelo disputado, o Palmeiras iguala ao número de jogos do Flamengo na competição, com 26 cada um. O técnico Abel Ferreira terá grande desafio para escalar sua equipe. Ele terá uma série de desfalques entre lesionados, convocados e suspensos. Estão fora do jogo: Aníbal Moreno e Flaco López (Argentina), Emiliano Martínez e Facundo Torres (Uruguai), Gustavo Gómez (Paraguai), Vitor Roque (suspenso), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita). Enquanto isso, Khellven e Ramón Sosa ainda são dúvidas. O lateral se recupera de um trauma no pé, já Sosa sofreu um edema na coxa esquerda no clássico do último domingo.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O Juventude, por sua vez, vive fase bem diferente do Palmeiras. A equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini briga contra a zona de rebaixamento. No momento, o time de Caxias do Sul ocupa a vice-lanterna, com 23 pontos conquistados, sete a mais que o Sport, último colocado, e cinco a menos que o Santos, primeiro time fora da zona da degola. Carpini também terá algumas baixas em sua equipe. Caíque e Luan Freitas, Gabriel Veron, Wilker Ángel e Natã (lesionados) estão fora. Por outro lado, Marcelo Hermes e Alan Ruschel, que cumpriram suspensão na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, voltam a ficar à disposição para reforçar a equipe. (Com Gazeta Esportiva)

