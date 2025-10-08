Mirassol x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Fluminense vai enfrentar o Mirassol hoje, 8, pelo Brasileirão. / Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Mirassol e Fluminense se enfrentam hoje, quarta, 8 de outubro (8/10), em jogo atrasado válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), às 21 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Mirassol x Fluminense: como chegam os times Apesar da boa campanha, o Mirassol vive um momento de irregularidade e está há três jogos sem vencer. A equipe é a sexta colocada no Brasileiro, com 43 pontos. Para enfrentar o Fluminense, o Mirassol perdeu o lateral direito Lucas Ramon e o volante José Aldo. Assim, Daniel Borges ganha vaga na ala e Neto Moura, que retorna de suspensão, será o titular no meio de campo.