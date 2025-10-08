Mirassol x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Mirassol x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Mirassol e Fluminense é nesta quarta-feira, 8, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Mirassol e Fluminense se enfrentam hoje, quarta, 8 de outubro (8/10), em jogo atrasado válido pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), às 21 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Mirassol x Fluminense: como chegam os times
Apesar da boa campanha, o Mirassol vive um momento de irregularidade e está há três jogos sem vencer. A equipe é a sexta colocada no Brasileiro, com 43 pontos.
Para enfrentar o Fluminense, o Mirassol perdeu o lateral direito Lucas Ramon e o volante José Aldo. Assim, Daniel Borges ganha vaga na ala e Neto Moura, que retorna de suspensão, será o titular no meio de campo.
O Fluminense, que vem de um triunfo sobre o Atlético-MG, quer encostar no G6 do Brasileiro. Na sétima colocação, o time carioca soma 38 pontos, cinco a menos que o Mirassol.
O técnico Luis Zubeldía perdeu o atacante Kevin Serna, que cumpre suspensão e está com a seleção colombiana. Keno deve herdar a vaga no ataque, que terá o retorno de Germán Cano, poupado diante do Atlético-MG por conta de dores na panturrilha esquerda. (Com Gazeta Esportiva)
Mirassol x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Mirassol x Fluminense
Quarta-feira, 8 de outubro (8/10), às 21 horas (horário de Brasília).
Onde será Mirassol x Fluminense
Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
