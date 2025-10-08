Atlético-MG x Sport: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Atlético-MG e Sport é nesta quarta-feira, 8, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

Atlético-MG e Sport se enfrentam hoje, quarta, 8 de outubro (8/10), em jogo atrasado válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 19 horas. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.