Atlético-MG x Sport: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Atlético-MG x Sport: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Atlético-MG e Sport é nesta quarta-feira, 8, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Atlético-MG e Sport se enfrentam hoje, quarta, 8 de outubro (8/10), em jogo atrasado válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 19 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Atlético-MG x Sport: como chegam os times
Com 29 pontos, o Atlético-MG ocupa a 15ª colocação. Nos últimos dez jogos do Campeonato Brasileiro, o time conseguiu apenas dois triunfos. Já o Sport é o lanterna, com apenas 16 pontos. Em seu último confronto, o time rubro-negro empatou com o Cruzeiro.
Os times duelaram 24 vezes, com 24 vitórias do Atlético-MG, 20 empates e 12 triunfos do Sport. Nos últimos cinco confrontos, o Atlético mostrou superioridade, vencendo quatro deles. (Com Gazeta Esportiva)
Atlético-MG x Sport: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Atlético-MG x Sport
Quarta-feira, 8 de outubro (8/10), às 19 horas (horário de Brasília).
Onde será Atlético-MG x Sport
Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
