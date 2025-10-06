Seleção se apresenta na Coreia do Sul e faz primeiro treino visando amistosos

Seleção se apresenta na Coreia do Sul e faz primeiro treino visando amistososEm Seul, jogadores começam os trabalhos para os duelos contra Coreia e Japão, nos dias 10 e 14 deste mês. Grupo deve estar completo até quarta-feira, 8
A seleção brasileira começou sua preparação para os amistosos desta data Fifa de outubro, contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 10 e 14, respectivamente.
A delegação do Brasil se apresentou em Seul na madrugada desta segunda-feira, 6, inicialmente com apenas dez jogadores. A expectativa é que o grupo de Carlo Ancelotti esteja completo na quarta-feira, 8.
O primeiro a se apresentar foi o goleiro Bento, do Al-Nassr. Além dele, os jogadores que estiveram à disposição de Ancelotti nesta segunda foram Vini Júnior, Éder Militão, Rodrygo, Carlos Augusto, Luiz Henrique, Douglas Santos, Matheus Cunha, Casemiro e Fabrício Bruno.
Primeiro treino
Com estes jogadores, Ancelotti comandou o primeiro treino na capital coreana. A atividade tinha como objetivo minimizar os impactos do fuso-horário nos jogadores. Outros seis atletas se apresentaram no fim da tarde na Coréia: Lucas Paquetá, Estêvão, Gabriel Magalhães, Martinelli, Richarlison e Hugo Souza.
Nesta terça-feira, 7, é esperada a chegada de mais nove jogadores, entre eles, Vitinho e John, atletas que entraram na lista de convocados de última hora. Além disso, o dia também terá duas entrevistas coletivas e um novo treino, que terá 15 minutos liberados à imprensa.
Programação
Por fim, na quarta-feira, o restante do elenco deve estar completo para Ancelotti. Assim, o comandante do Brasil terá dois dias com todos os jogadores antes do primeiro amistoso, contra a Coreia do Sul, na sexta-feira, 10, às 8 horas (de Brasília).
Depois, a seleção permanece em Seul até o próximo domingo, 12, quando embarcará para Tóquio. Por lá, o Brasil jogará contra o Japão, na terça-feira, 14, às 7h30min, no Ajinomoto Stadium.