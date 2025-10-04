Internacional x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Internacional e Botafogo se enfrentam hoje, 4, pelo Brasileirão. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Internacional e Botafogo se enfrentam hoje, sábado, 4 de outubro (4/10), em jogo válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 18h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Internacional x Botafogo: como chegam os times O Internacional vem de quatro jogos sem vecer no Brasileirão e aparece na 15ª posição da tabela, com 29 pontos conquistados. Agora, busca voltar a vencer para se afastar da zona de rebaixamento. "Sabemos que precisamos aproveitar as oportunidades de gol quando estamos dominando o confronto. Ainda mais se for no começo, que dá uma grande tranquilidade jogando em casa", disse Ramón Díaz. O treinador não confirmou a escalação, mas vai manter a base que empatou com o Corinthians.

No Brasileirão, o Botafogo vem de uma vitória diante do Bahia por 2 a 1, no Nilton Santos, e ocupa a quarta posição da tabela, com 43 pontos. Para este duelo o Glorioso perdeu o lateral-esquerdo Cuiabano, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos, o zagueiro Kaio Pantaleão, com dores no joelho esquerdo e Alex Telles, com dores crônicas no joelho esquerdo.