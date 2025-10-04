Internacional x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Internacional x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Internacional e Botafogo é neste sábado, 4, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Internacional e Botafogo se enfrentam hoje, sábado, 4 de outubro (4/10), em jogo válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 18h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Internacional x Botafogo: como chegam os times
O Internacional vem de quatro jogos sem vecer no Brasileirão e aparece na 15ª posição da tabela, com 29 pontos conquistados. Agora, busca voltar a vencer para se afastar da zona de rebaixamento.
"Sabemos que precisamos aproveitar as oportunidades de gol quando estamos dominando o confronto. Ainda mais se for no começo, que dá uma grande tranquilidade jogando em casa", disse Ramón Díaz.
O treinador não confirmou a escalação, mas vai manter a base que empatou com o Corinthians.
No Brasileirão, o Botafogo vem de uma vitória diante do Bahia por 2 a 1, no Nilton Santos, e ocupa a quarta posição da tabela, com 43 pontos.
Para este duelo o Glorioso perdeu o lateral-esquerdo Cuiabano, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos, o zagueiro Kaio Pantaleão, com dores no joelho esquerdo e Alex Telles, com dores crônicas no joelho esquerdo.
O Glorioso segue com muitos desfalques, como o meia argentino Álvaro Montoro e o atacante colombiano Jordan Barrera, no Mundial Sub-20, e lesionados como o goleiro Neto, o zagueiro Bastos, o volante Danilo e o atacante Nathan Fernandes. (Com Gazeta Esportiva)
Internacional x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Internacional x Botafogo
Sábado, 4 de outubro (4/10), às 18h30min (horário de Brasília).
Onde será Internacional x Botafogo
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
