Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Fluminense e Atlético-MG é neste sábado, 4, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Fluminense e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 4 de outubro (4/10), em jogo válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Fluminense x Atlético-MG: como chegam os times
No Brasileirão, o Fluminense vem de um empate com o lanterna Sport por 2 a 2, na Ilha do Retiro, e aparece na oitava posição, com 35 pontos conquistados.
Além disso, trocou de treinador recentemente, depois de Renato Gaúcho pedir demissão com a eliminação na Copa Sul-Americana. Zubeldia, ex-técnico do São Paulo, é o novo comandante Tricolor.
Luis Zubeldia , técnico do Fluminense, espera que seu time mantenha a concentração os noventa minutos para evitar lances decisivos contrários, como o gol do Sport no jogo passado aos 52 minutos do segundo tempo.
"Sabemos que sempre pode acontecer gol no fim dos jogos e cabe a nós analisar isso. Ver se é casualidade, mas é algo que podemos corrigir e temos que manter a concentração ao longo de todo jogo", disse ele.
Sem problemas de suspensão, o Fluminense deve repetir a escalação do duelo com o Sport.
O Galo vem de uma vitória diante do Mirassol por 1 a 0, jogando em casa. O resultado encerrou a sequência dos mineiros de seis jogos sem vencer no Brasileiro.
Além da competição nacional, o Atlético-MG está vivo na Copa Sul-Americana. No dia 21 de outubro, enfrenta o Independiente del Valle em duelo válido pelo jogo de ida da semifinal, no Equador.
"É importante dominarmos o jogo a maior parte do tempo, criarmos boas oportunidades e conseguirmos finalizar bem. Este é um confronto que temos que ir bem", disse Jorge Sampaoli.
Para este jogo o Galo terá o retorno de jogadores importantes que cumpriram suspensão contra o Juventude. São eles o goleiro Everson, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, o zagueiro Junior Alonso e o atacante Hulk. A nota triste é o desfalque do zagueiro Lyanco, suspenso. (Com Gazeta Esportiva)
Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Record: canal de TV aberta
- CazéTV: canal do Youtube
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Fluminense x Atlético-MG
Sábado, 4 de outubro (4/10), às 18h30min (horário de Brasília).
Onde será Fluminense x Atlético-MG
Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
