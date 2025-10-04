Fluminense x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam hoje, 4, pelo Brasileirão. / Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 4 de outubro (4/10), em jogo válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fluminense x Atlético-MG: como chegam os times No Brasileirão, o Fluminense vem de um empate com o lanterna Sport por 2 a 2, na Ilha do Retiro, e aparece na oitava posição, com 35 pontos conquistados. Além disso, trocou de treinador recentemente, depois de Renato Gaúcho pedir demissão com a eliminação na Copa Sul-Americana. Zubeldia, ex-técnico do São Paulo, é o novo comandante Tricolor. Luis Zubeldia , técnico do Fluminense, espera que seu time mantenha a concentração os noventa minutos para evitar lances decisivos contrários, como o gol do Sport no jogo passado aos 52 minutos do segundo tempo.

"Sabemos que sempre pode acontecer gol no fim dos jogos e cabe a nós analisar isso. Ver se é casualidade, mas é algo que podemos corrigir e temos que manter a concentração ao longo de todo jogo", disse ele. Sem problemas de suspensão, o Fluminense deve repetir a escalação do duelo com o Sport.

O Galo vem de uma vitória diante do Mirassol por 1 a 0, jogando em casa. O resultado encerrou a sequência dos mineiros de seis jogos sem vencer no Brasileiro. Além da competição nacional, o Atlético-MG está vivo na Copa Sul-Americana. No dia 21 de outubro, enfrenta o Independiente del Valle em duelo válido pelo jogo de ida da semifinal, no Equador. "É importante dominarmos o jogo a maior parte do tempo, criarmos boas oportunidades e conseguirmos finalizar bem. Este é um confronto que temos que ir bem", disse Jorge Sampaoli.