Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Corinthians e Mirassol é neste sábado, 4, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Corinthians e Mirassol se enfrentam hoje, sábado, 4 de outubro (4/10), em jogo válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Corinthians x Mirassol: como chegam os times
O Corinthians vive um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra não sabe o que é vencer há três rodadas, com duas derrotas (para Sport e Flamengo) e um empate - este último na quarta-feira, diante do Internacional, com um pênalti que gerou polêmica.
O Timão, inclusive, está na bronca com a arbitragem do Brasileirão. O Alvinegro paulista reclamou de um lateral no lance do segundo gol do Flamengo e também contestou a marcação do pênalti para o Internacional, assinalado nos segundos finais da partida no Beira-Rio.
A sequência negativa ainda manteve o Timão na parte de baixo da tabela. No momento, o Corinthians é o 13º colocado da Série A, com 30 pontos - tem cinco a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.
Do outro lado, o Mirassol também vem de resultados ruins no Campeonato Brasileiro. A equipe paulista não vence há duas rodadas: perdeu para o Atlético-MG, fora de casa, por 1 a 0 e, depois, buscou o empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino no Estádio Campos Maia.
A inconsistência dos resultados recentes fez com que o Mirassol caísse para a quinta colocação na tabela, ficando com 43 pontos - mesma pontuação do Botafogo, quarto colocado. (Com Gazeta Esportiva)
Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Corinthians x Mirassol
Sábado, 4 de outubro (4/10), às 21 horas (horário de Brasília).
Onde será Corinthians x Mirassol
Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
