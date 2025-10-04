Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Corinthians e Mirassol é neste sábado, 4, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Iara Costa
Corinthians e Mirassol se enfrentam hoje, sábado, 4 de outubro (4/10), em jogo válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21 horas. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Corinthians x Mirassol: como chegam os times  

O Corinthians vive um momento de instabilidade no Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra não sabe o que é vencer há três rodadas, com duas derrotas (para Sport e Flamengo) e um empate - este último na quarta-feira, diante do Internacional, com um pênalti que gerou polêmica.

O Timão, inclusive, está na bronca com a arbitragem do Brasileirão. O Alvinegro paulista reclamou de um lateral no lance do segundo gol do Flamengo e também contestou a marcação do pênalti para o Internacional, assinalado nos segundos finais da partida no Beira-Rio.

A sequência negativa ainda manteve o Timão na parte de baixo da tabela. No momento, o Corinthians é o 13º colocado da Série A, com 30 pontos - tem cinco a mais que o Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Do outro lado, o Mirassol também vem de resultados ruins no Campeonato Brasileiro. A equipe paulista não vence há duas rodadas: perdeu para o Atlético-MG, fora de casa, por 1 a 0 e, depois, buscou o empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino no Estádio Campos Maia.

A inconsistência dos resultados recentes fez com que o Mirassol caísse para a quinta colocação na tabela, ficando com 43 pontos - mesma pontuação do Botafogo, quarto colocado. (Com Gazeta Esportiva)

Corinthians x Mirassol: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • SporTV: canal de TV fechada
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Corinthians x Mirassol

Sábado, 4 de outubro (4/10), às 21 horas (horário de Brasília).

Onde será Corinthians x Mirassol

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

