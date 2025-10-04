Bragantino x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Grêmio vai enfrentar o Bragantino hoje, 4, pelo Brasileirão. / Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Bragantino e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 4 de outubro (4/10), em jogo válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Braganca Paulista (SP), às 18h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bragantino x Grêmio: como chegam os times O Bragantino vive momento delicado no Brasileirão. O time do interior paulista vem de cinco jogos sem vencer e ocupa a nona posição da tabela, com 33 pontos conquistados. Na última rodada, empatou por 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Já o Grêmio aparece na décima posição, com a mesma pontuação do Bragantino, mas com saldo de gols menor. No último jogo, empatou com o Grêmio por 1 a 1, na Vila Belmiro. (Com Gazeta Esportiva)

