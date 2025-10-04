Bragantino x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Bragantino x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Bragantino e Grêmio é neste sábado, 4, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Bragantino e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 4 de outubro (4/10), em jogo válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Braganca Paulista (SP), às 18h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Bragantino x Grêmio: como chegam os times
O Bragantino vive momento delicado no Brasileirão. O time do interior paulista vem de cinco jogos sem vencer e ocupa a nona posição da tabela, com 33 pontos conquistados. Na última rodada, empatou por 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa.
Já o Grêmio aparece na décima posição, com a mesma pontuação do Bragantino, mas com saldo de gols menor. No último jogo, empatou com o Grêmio por 1 a 1, na Vila Belmiro. (Com Gazeta Esportiva)
Bragantino x Grêmio: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Bragantino x Grêmio
Sábado, 4 de outubro (4/10), às 18h30min (horário de Brasília).
Onde será Bragantino x Grêmio
Estádio Cícero de Souza Marques, em Braganca Paulista (SP)
