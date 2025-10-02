Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Ceará vai enfrentar o Vitória hoje, 2, pelo Brasileirão. / Crédito: Samuel Setubal

Vitória e Ceará se enfrentam hoje, quinta-feira, 2 de outubro (2/10), em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Barradão, em Salvador (BA), às 19 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vitória x Ceará: como chegam os times Comandado por Léo Condé, o Alvinegro busca aumentar ainda mais a distância para a zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe de Porangabuçu soma nove pontos de vantagem em relação ao Juventude, 17º colocado. Para o duelo, o técnico terá o elenco praticamente completo à disposição. As novidades ficam por conta dos retornos de Lucas Lima e Aylon, que integram a delegação na viagem para a capital baiana. O meia ficou de fora da última partida por opção técnica, enquanto o atacante cumpriu suspensão automática. O principal desfalque será o volante Dieguinho. Titular absoluto e peça de sustentação no meio-campo, o jogador recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o São Paulo e cumprirá suspensão automática nesta rodada. Para ocupar a vaga, o treinador pode optar por Vinicius Zanocelo ou Fernando Sobral, ambos já testados na função. Além dele, outras duas ausências são confirmadas: Fernandinho e Lucca. O camisa 77 segue em tratamento de uma reação alérgica, enquanto o atacante contratado junto ao Internacional se recupera de amigdalite.



Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Do outro lado, o Vitória chega ao confronto pressionado pelo momento ruim. O time baiano acumula três derrotas consecutivas – diante de Fortaleza, Fluminense e Grêmio – e precisa reagir para não se complicar ainda mais na tabela. Jogando em casa, a equipe de Jair Ventura terá reforços importantes e até a possibilidade de promover uma estreia. O volante português Rúben Ismael, recuperado de cirurgia no joelho, voltou a treinar com o grupo e tem chances de ser utilizado. Outra novidade é o atacante equatoriano Kike Saverio, recém-contratado e já registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Revelado na base do Barcelona, o jogador desperta expectativa na torcida rubro-negra e pode ganhar minutos diante do Ceará. (Com João Pedro Oliveira)

