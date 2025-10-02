Fortaleza x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Fortaleza vai enfrentar o São Paulo hoje, 2, pelo Brasileirão. / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Fortaleza e São Paulo se enfrentam hoje, quinta-feira, 2 de outubro (2/10), em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Em relação aos desfalques, o Fortaleza conta com três baixas, sendo duas por suspensão: Bruno Pacheco e Eros Mancuso, que vinham sendo titulares nas laterais. Weverson, lesionado, também está fora. Já Moisés e Tinga são tratados como dúvidas. Por outro lado, Palermo conta com o retorno de Brítez.

No São Paulo, a lista de ausências é enorme. Na zaga, Crespo não terá Ferraresi, Arboleda e Rafael Tolói. No meio-campo, Lucas Moura não viajou. Já no setor ofensivo, nomes como Calleri, André Silva e Ryan Francisco, lesionados, também estão fora do jogo. Marco Antônio e Oscar, que vinham tratando lesão, estão recuperados e foram relacionados. (Com Gazeta Esportiva)