Flamengo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam hoje, 2, pelo Brasileirão. / Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam hoje, quinta-feira, 2 de outubro (2/10), em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo x Cruzeiro: como chegam os times O Rubro-Negro ocupa o topo da tabela com 54 pontos em 24 jogos e não perde na competição há 11 jogos. Na última rodada, venceu o Corinthians por 2 a 1, de virada, fora de casa. O técnico Filipe Luis terá o time quase completo para a partida desta quinta. A única dúvida é o zagueiro Léo Pereira. Michael e Erick Pulgar, lesionados, são os únicos desfalques certos. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp