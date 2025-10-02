Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Flamengo e Cruzeiro é nesta quinta-feira, 2, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Iara Costa
Flamengo e Cruzeiro se enfrentam hoje, quinta-feira, 2 de outubro (2/10), em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 20h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Flamengo x Cruzeiro: como chegam os times  

O Rubro-Negro ocupa o topo da tabela com 54 pontos em 24 jogos e não perde na competição há 11 jogos. Na última rodada, venceu o Corinthians por 2 a 1, de virada, fora de casa.

O técnico Filipe Luis terá o time quase completo para a partida desta quinta. A única dúvida é o zagueiro Léo Pereira. Michael e Erick Pulgar, lesionados, são os únicos desfalques certos.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

O Cruzeiro aparece no segundo posto com 50 pontos, mas uma partida a mais que o Flamengo. Na última rodada, perdeu para o Vasco por 2 a 0, em São Januário.

Livres de suspensão, Villalba e Gabigol voltam a ficar à disposição - o centroavante deve fazer seu primeiro jogo diante da torcida rubro-negra desde que deixou o Flamengo. Já o atacante colombiano Sinisterra pode voltar a ser relacionado. (Com Gazeta Esportiva)

Flamengo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • SporTV: canal de TV fechada
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Flamengo x Cruzeiro

Quinta-feira, 2 de outubro (2/10), às 20h30min (horário de Brasília).

Onde será Flamengo x Cruzeiro

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

