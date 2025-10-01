Sport x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Sport x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Sport e Fluminense é nesta quarta-feira, 1°, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Sport e Fluminense se enfrentam hoje, quarta-feira, 1° de outubro (1°/10), em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Ilha do Retiro, no Recife (PE), às 19 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Sport x Fluminense: como chegam os times
Lanterna com 14 pontos, o Sport vem de uma derrota por 1 a 0 para o Fortaleza e terá mudas mudanças. O volante Zé Lucas retorna de suspensão na vaga de Lucas Kal e Ignacio Ramirez e Pablo disputam o lugar do atacante Derik, punido por acúmulo de amarelos.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Já o Fluminense, com 34 pontos, ocupa a oitava posição e vem de uma vitória diante do Botafogo por 2 a 0. O zagueiro Thiago Silva, poupado com um quadro de estresse muscular, será substituído por Ignácio. (Com Gazeta Esportiva)
Sport x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Sport x Fluminense
Quarta-feira, 1° de outubro (1°/10), às 19 horas (horário de Brasília).
Onde será Sport x Fluminense
Ilha do Retiro, no Recife (PE)
Quem é o fisiculturista brasileiro de 51 anos que conquistou América do Sul; CONFIRA