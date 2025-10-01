Santos x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Santos x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Santos e Grêmio é nesta quarta-feira, 1°, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Santos e Grêmio se enfrentam hoje, quarta-feira, 1° de outubro (1°/10), em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Santos x Grêmio: como chegam os times
O Santos está sem perder há quatro jogos e tenta se afastar da zona do rebaixamento. São três empates e uma vitória, conquistada contra o São Paulo, por 1 a 0, na Vila Belmiro. Na última rodada, a equipe ficou no empate de 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, fora de casa.
O Peixe entrou na rodada na 16ª colocação, com 27 pontos, cinco a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.
O Grêmio não sabe o que é perder há três jogos. São duas vitórias e um empate. A sequência conta com o triunfo no clássico contra o Internacional, fora de casa.
O Tricolor Gaúcho é o 10° colocado, com 32 pontos, oito a menos que o Bahia, time que fecha o G6. (Com Gazeta Esportiva)
Santos x Grêmio: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Santos x Grêmio
Quarta-feira, 1° de outubro (1°/10), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Santos x Grêmio
Vila Belmiro, em Santos (SP)
