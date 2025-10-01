Santos x Grêmio: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Santos e Grêmio se enfrentam hoje, 1°, pelo Brasileirão. / Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Santos e Grêmio se enfrentam hoje, quarta-feira, 1° de outubro (1°/10), em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Santos x Grêmio: como chegam os times O Santos está sem perder há quatro jogos e tenta se afastar da zona do rebaixamento. São três empates e uma vitória, conquistada contra o São Paulo, por 1 a 0, na Vila Belmiro. Na última rodada, a equipe ficou no empate de 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, fora de casa. O Peixe entrou na rodada na 16ª colocação, com 27 pontos, cinco a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp