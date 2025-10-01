Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Palmeiras e Vasco se enfrentam hoje, 1°, pelo Brasileirão. / Crédito: César Greco/Palmeiras

Palmeiras e Vasco se enfrentam hoje, quarta-feira, 1° de outubro (1°/10), em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 19 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras x Vasco: como chegam os times O Palmeiras viu uma sequência invicta de 11 partidas chegar ao fim no último fim de semana. Os comandados do técnico Abel Ferreira vêm de uma derrota para o Bahia por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota rendeu muitas críticas ao gramado da Fonte Nova por parte do lado alviverde. Abel Ferreira chegou a afirmar, em coletiva, que o campo parecia “de rachão”, enquanto o diretor de futebol Anderson Barros afirmou que faria uma reclamação formal à CBF devido às más condições do gramado do estádio. O Palmeiras ainda segue na caça ao líder no Campeonato Brasileiro, mas viu a disputa se complicar um pouco mais após a derrota para o Bahia e a vitória do Flamengo sobre o Corinthians. O Alviverde ocupa a terceira posição, com 49 pontos, enquanto o time carioca lidera com 54.

Além da caça ao líder, o Verdão ainda tenta evitar uma sequência inédita de derrotas na temporada. Até o momento, a equipe só amargou derrotas pontuais. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Do outro lado, o Vasco parece ter se encontrado sob o comando do técnico Fernando Diniz. O Cruzmaltino não sabe o que é perder há sete jogos entre todas as competições e igualou sua melhor sequência invicta na atual temporada.