Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Palmeiras e Vasco é nesta quarta-feira, 1°, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Palmeiras e Vasco se enfrentam hoje, quarta-feira, 1° de outubro (1°/10), em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 19 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Palmeiras x Vasco: como chegam os times
O Palmeiras viu uma sequência invicta de 11 partidas chegar ao fim no último fim de semana. Os comandados do técnico Abel Ferreira vêm de uma derrota para o Bahia por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A derrota rendeu muitas críticas ao gramado da Fonte Nova por parte do lado alviverde. Abel Ferreira chegou a afirmar, em coletiva, que o campo parecia “de rachão”, enquanto o diretor de futebol Anderson Barros afirmou que faria uma reclamação formal à CBF devido às más condições do gramado do estádio.
O Palmeiras ainda segue na caça ao líder no Campeonato Brasileiro, mas viu a disputa se complicar um pouco mais após a derrota para o Bahia e a vitória do Flamengo sobre o Corinthians. O Alviverde ocupa a terceira posição, com 49 pontos, enquanto o time carioca lidera com 54.
Além da caça ao líder, o Verdão ainda tenta evitar uma sequência inédita de derrotas na temporada. Até o momento, a equipe só amargou derrotas pontuais.
Do outro lado, o Vasco parece ter se encontrado sob o comando do técnico Fernando Diniz. O Cruzmaltino não sabe o que é perder há sete jogos entre todas as competições e igualou sua melhor sequência invicta na atual temporada.
O Vasco ainda vem de duas grandes vitórias consecutivas no Brasileirão. Primeiro, venceu o Bahia por 3 a 1, em casa. Depois, novamente em São Januário, provou sua força ao vencer o vice-líder Cruzeiro, dessa vez por 2 a 0.
Antes brigando contra o rebaixamento, o Vasco tem subido na tabela do Brasileirão. O Cruzmaltino ocupa a 12ª colocação, com 30 pontos - soma oito pontos a mais que o Juventude, primeiro time a figurar no Z4. (Com Gazeta Esportiva)
Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Palmeiras x Vasco
Quarta-feira, 1° de outubro (1°/10), às 19 horas (horário de Brasília).
Onde será Palmeiras x Vasco
Allianz Parque, em São Paulo (SP)
