Internacional x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Internacional x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Internacional e Corinthians é nesta quarta-feira, 1°, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Internacional e Corinthians se enfrentam hoje, quarta-feira, 1° de outubro (1°/10), em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 19h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Internacional x Corinthians: como chegam os times
O Corinthians não vive um bom momento na temporada. Oscilante nas mãos do técnico Dorival Júnior, o time vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão e viu as críticas voltarem a aumentar nas últimas semanas.
Na semana passado, a equipe alvinegra perdeu para o lanterna Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro. Já neste último domingo, cedeu a virada do líder Flamengo em plena Neo Química Arena, após um pênalti desperdiçado por Yuri Alberto, de cavadinha, e levou a pior por 2 a 1.
A sequência negativa jogou o Timão para a parte de baixo da tabela. O Corinthians no momento é o 13º colocado da liga nacional, com 29 pontos.
Já o Internacional vem de três jogos seguidos sem vencer pela Série A. Neste período, foram duas derrotas e um empate. A má fase dentro de campo culminou na demissão de Roger Machado e a chegada do ex-Corinthians Ramón Díaz.
Na estreia do argentino, o Colorado empatou com o Juventude, em Caxias do Sul, por 1 a 1. A equipe gaúcha está no 15º lugar, com 28 pontos, seis acima da zona de rebaixamento. (Com Gazeta Esportiva)
Internacional x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Prime Video: serviço de streaming
Brasileirão: dia e horário do jogo Internacional x Corinthians
Quarta-feira, 1° de outubro (1°/10), às 19h30min (horário de Brasília).
Onde será Internacional x Corinthians
Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
