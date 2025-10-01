Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Botafogo e Bahia é nesta quarta-feira, 1°, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Botafogo e Bahia se enfrentam hoje, quarta-feira, 1° de outubro (1°/10), em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Botafogo x Bahia: como chegam os times
O Botafogo não vive bom momento. A equipe de Davide Ancelotti vem de derrota no clássico para o Fluminense e conquistou apenas um triunfo no mês de setembro. O Fogão é o quinto colocado, com 40 pontos.
Para este jogo, o Botafogo deve manter a base que vem jogando, pois segue sem vários jogadores importantes. A boa notícia é o retorno da dupla de zaga titular, composta por Alexander Barboza e Kaio Pantaleão. Eles cumpriram suspensão contra o Fluminense e vão reaparecer nas vagas de Gabriel Bahia e de David Ricardo.
O Bahia aparece logo atrás do Botafogo, com os mesmos 40 somados, mas com saldo de gols inferior. A equipe comandada por Rogério Ceni também não vive bom momento no Brasileirão. Apesar de ter superado o Palmeiras na última rodada, soma apenas um triunfo nos últimos cinco jogos pela competição nacional.
"Vai ser um duelo equilibrado, pois o Botafogo também tem imposição física. Além disso, é um confronto direto e que vale a posição. Assim espero que sirva de estímulo para nós", disse Rogério Ceni.
A equipe terá uma modificação nesta partida. O volante Acevedo cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Assim a sua vaga ficará com Rezende. (Com Gazeta Esportiva)
Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Globo: canal de TV aberta
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Botafogo x Bahia
Quarta-feira, 1° de outubro (1°/10), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Botafogo x Bahia
Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
