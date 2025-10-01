Botafogo x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Botafogo vai enfrentar o Bahia hoje, 1°, pelo Brasileirão. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Bahia se enfrentam hoje, quarta-feira, 1° de outubro (1°/10), em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo x Bahia: como chegam os times O Botafogo não vive bom momento. A equipe de Davide Ancelotti vem de derrota no clássico para o Fluminense e conquistou apenas um triunfo no mês de setembro. O Fogão é o quinto colocado, com 40 pontos. Para este jogo, o Botafogo deve manter a base que vem jogando, pois segue sem vários jogadores importantes. A boa notícia é o retorno da dupla de zaga titular, composta por Alexander Barboza e Kaio Pantaleão. Eles cumpriram suspensão contra o Fluminense e vão reaparecer nas vagas de Gabriel Bahia e de David Ricardo.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O Bahia aparece logo atrás do Botafogo, com os mesmos 40 somados, mas com saldo de gols inferior. A equipe comandada por Rogério Ceni também não vive bom momento no Brasileirão. Apesar de ter superado o Palmeiras na última rodada, soma apenas um triunfo nos últimos cinco jogos pela competição nacional. "Vai ser um duelo equilibrado, pois o Botafogo também tem imposição física. Além disso, é um confronto direto e que vale a posição. Assim espero que sirva de estímulo para nós", disse Rogério Ceni.