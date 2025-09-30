Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Atlético-MG e Juventude é nesta terça-feira, 30, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Atlético-MG e Juventude se enfrentam hoje, terça-feira, 30 de setembro (30/09), em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Atlético-MG x Juventude: como chegam os times
Oscilando na temporada, o Atlético-MG é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos - apenas seis a mais que o Juventude, primeiro time na zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos do Brasileirão, o Galo venceu um, empatou um e perdeu três.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Do outro lado, o Juventude busca sair da zona de rebaixamento. A equipe gaúcha é a 17ª colocada, com 22 pontos - cinco a menos que o Santos, primeiro time fora do Z4. Nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro, o Juventude venceu um, empatou um e perdeu três. (Com Gazeta Esportiva)
Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Atlético-MG x Juventude
Terça-feira, 30 de setembro (30/09), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Atlético-MG x Juventude
Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Quem é o fisiculturista brasileiro de 51 anos que conquistou América do Sul; CONFIRA