Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Atlético-MG vai enfrentar o Juventude hoje, 30, pelo Brasileirão. / Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

Atlético-MG e Juventude se enfrentam hoje, terça-feira, 30 de setembro (30/09), em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-MG x Juventude: como chegam os times Oscilando na temporada, o Atlético-MG é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos - apenas seis a mais que o Juventude, primeiro time na zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos do Brasileirão, o Galo venceu um, empatou um e perdeu três. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Do outro lado, o Juventude busca sair da zona de rebaixamento. A equipe gaúcha é a 17ª colocada, com 22 pontos - cinco a menos que o Santos, primeiro time fora do Z4. Nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro, o Juventude venceu um, empatou um e perdeu três. (Com Gazeta Esportiva)

