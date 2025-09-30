Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Atlético-MG e Juventude é nesta terça-feira, 30, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Atlético-MG e Juventude se enfrentam hoje, terça-feira, 30 de setembro (30/09), em jogo válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Atlético-MG x Juventude: como chegam os times  

Oscilando na temporada, o Atlético-MG é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos - apenas seis a mais que o Juventude, primeiro time na zona de rebaixamento. Nos últimos cinco jogos do Brasileirão, o Galo venceu um, empatou um e perdeu três.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Do outro lado, o Juventude busca sair da zona de rebaixamento. A equipe gaúcha é a 17ª colocada, com 22 pontos - cinco a menos que o Santos, primeiro time fora do Z4. Nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro, o Juventude venceu um, empatou um e perdeu três. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x Juventude: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • SporTV: canal de TV fechada
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Atlético-MG x Juventude

Terça-feira, 30 de setembro (30/09), às 21h30min (horário de Brasília).

Onde será Atlético-MG x Juventude

Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Quem é o fisiculturista brasileiro de 51 anos que conquistou América do Sul; CONFIRA

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar