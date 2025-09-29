São Paulo x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Rafael Ramos e Ferreirinha disputam lance no jogo Ceará x São Paulo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Rubens Chiri / São Paulo FC

São Paulo e Ceará se enfrentam hoje, segunda-feira, 29 de setembro (29/09), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 20 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo x Ceará: como chegam os times O Tricolor do Morumbi ocupa a sétima posição, com 35 pontos, e chegou a embalar oito jogos de invencibilidade antes de perder para o Cruzeiro na 22ª rodada – nos últimos dois duelos, a equipe venceu o Botafogo e perdeu para o Santos. O técnico Hernán Crespo tem alguns desfalques para o duelo, como Oscar, Ferraresi e Marco Antônio. Por outro lado, Cédric volta a ser opção, assim como Luiz Gustavo. O comandante argentino não deve promover grandes alterações no time que entrou em campo contra a LDU.

