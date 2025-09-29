São Paulo x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

São Paulo x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre São Paulo e Ceará é nesta segunda-feira, 29, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
São Paulo e Ceará se enfrentam hoje, segunda-feira, 29 de setembro (29/09), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 20 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
São Paulo x Ceará: como chegam os times
O Tricolor do Morumbi ocupa a sétima posição, com 35 pontos, e chegou a embalar oito jogos de invencibilidade antes de perder para o Cruzeiro na 22ª rodada – nos últimos dois duelos, a equipe venceu o Botafogo e perdeu para o Santos.
O técnico Hernán Crespo tem alguns desfalques para o duelo, como Oscar, Ferraresi e Marco Antônio. Por outro lado, Cédric volta a ser opção, assim como Luiz Gustavo. O comandante argentino não deve promover grandes alterações no time que entrou em campo contra a LDU.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Com apenas duas vitórias nos últimos 11 jogos da elite nacional, o Alvinegro estagnou na classificação. Se, pelo bom início de competição, os olhares ficaram mais voltados para uma eventual briga por posições na primeira página da tabela, agora o alerta pelo perigo da zona de rebaixamento começa a ganhar força em Porangabuçu.
Ainda assim, mesmo que amargue uma derrota no Morumbis, a diferença para o primeiro time do Z-4, que é o Juventude, seguirá a mesma do início da rodada: seis pontos. Isso, obviamente, não diminui a importância de conquistar a vitória contra o São Paulo, por diversos fatores. A questão anímica é uma delas, já que o time cearense não vence um jogo há quatro partidas, período marcado por três empates e uma derrota.
Para o duelo, Léo Condé contará com dois importantes retornos: do centroavante Pedro Raul, artilheiro do Vovô na atual temporada, e do meio-campista Lucas Mugni. Ambos os jogadores foram ausências contra o Bahia, na rodada passada, por questões físicas, mas estão recuperados e viajaram com a delegação para São Paulo. (Com Gazeta Esportiva)
São Paulo x Ceará: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo São Paulo x Ceará
Segunda-feira, 29 de setembro (29/09), às 20 horas (horário de Brasília).
Onde será São Paulo x Ceará
Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)
Quem é o fisiculturista brasileiro de 51 anos que conquistou América do Sul; CONFIRADúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente