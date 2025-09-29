Equipes brasileiras prestam homenagens a Paulo Soares, falecido nesta segunda, 29

Paulo Soares teve seu maior destaque como jornalista enquanto apresentava o SportScenter, da ESPN / Crédito: Divulgação/ESPN

O jornalista Paulo Soares, também conhecido como Amigão, faleceu nesta segunda-feira, 29, em São Paulo, aos 63 anos, em decorrência da falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado há cerca de cinco meses no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde lutava contra vários problemas de saúde, entre eles um na coluna. Durante sua carreira como comunicador, Paulo foi narrador e repórter esportivo em diversas rádios e emissoras de TV como SBT, Record, Cultura e Gazeta. Contudo, seu trabalho de maior destaque foi como apresentador do SportsCenter, da ESPN, onde formou uma parceria de décadas com Antero Greco, que faleceu em 2024.

Após a divulgação do falecimento do Amigão, diversas equipes da Série A publicaram homenagens ao apresentador nas redes sociais, elogiando sua trajetória no esporte e seu papel irreverente como voz do jornalismo esportivo. Veja as mensagens de homenagens “O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do jornalista Paulo Soares, o inesquecível Amigão. Ao lado de Antero Greco, formou uma das maiores duplas do jornalismo esportivo brasileiro, levando notícias com bom humor e emoção para milhões de apaixonados por futebol. Sua irreverência, talento e carisma marcaram época e conquistaram torcedores de todas as gerações. O futebol fica mais triste com sua partida, mas sua voz e seu legado seguirão eternos na memória do esporte nacional. Nos solidarizamos com familiares, amigos e colegas de profissão neste momento de dor”, nota de pesar do Flamengo. “Hoje nos despedimos de Paulo Soares, o Amigão, um grande jornalista e uma voz marcante do jornalismo esportivo. Amigão, que era são-paulino, deixa um legado de profissionalismo, simpatia e amor ao esporte. Que sua memória siga viva nas lembranças e nos corações de todos que tiveram a honra de acompanhá-lo. Descanse em paz, Amigão”, nota de pesar do São Paulo. “O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento de Paulo Soares, o nosso querido Amigão. O jornalista, apresentador e locutor começou sua carreira no rádio e trabalhou em diversos grandes veículos. Na ESPN Brasil, empresa que estava desde sua fundação, atingiu o ápice de sua carreira, apresentando durante muito tempo o programa SportsCenter, ao lado de Antero Greco, que faleceu ano passado. A dupla se destacava pelo jeito irreverente de juntar informação e bom humor, proporcionando inúmeros momentos inesquecíveis para os telespectadores. Os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos de Paulo Soares”, nota de pesar do Santos.