Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Fluminense e Botafogo é neste domingo, 28, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Fluminense e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 28 de setembro (28/09), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Fluminense x Botafogo: como chegam os times  

O Fluminense ocupa a 8ª posição, com 31 pontos em 22 jogos (9 vitórias, 4 empates e 9 derrotas). O clube vem de vitória por 1 a 0 sobre o Vitória e terá estreia do técnico Luis Zubeldía, que substitui Renato Gaúcho. O time ainda precisa regularizar a situação do treinador na CBF para que ele possa comandar à beira do gramado.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

O Botafogo é o 5º colocado, com 40 pontos em 24 partidas (11 vitórias, 7 empates e 6 derrotas). O Alvinegro vem de empate em 1 a 1 com o Grêmio e terá desfalques importantes na defesa e no meio-campo, mas mantém um histórico recente favorável contra o Fluminense, com oito vitórias consecutivas nos últimos confrontos diretos.  (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Globo: canal de TV aberta
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Fluminense x Botafogo

Domingo, 28 de setembro (28/09), às 16 horas (horário de Brasília).

Onde será Fluminense x Botafogo

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Quem é o fisiculturista brasileiro de 51 anos que conquistou América do Sul; CONFIRA

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar