Fluminense x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fluminense e Botafogo se enfrentam hoje, 28, pelo Brasileirão. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Fluminense e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 28 de setembro (28/09), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fluminense x Botafogo: como chegam os times O Fluminense ocupa a 8ª posição, com 31 pontos em 22 jogos (9 vitórias, 4 empates e 9 derrotas). O clube vem de vitória por 1 a 0 sobre o Vitória e terá estreia do técnico Luis Zubeldía, que substitui Renato Gaúcho. O time ainda precisa regularizar a situação do treinador na CBF para que ele possa comandar à beira do gramado. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O Botafogo é o 5º colocado, com 40 pontos em 24 partidas (11 vitórias, 7 empates e 6 derrotas). O Alvinegro vem de empate em 1 a 1 com o Grêmio e terá desfalques importantes na defesa e no meio-campo, mas mantém um histórico recente favorável contra o Fluminense, com oito vitórias consecutivas nos últimos confrontos diretos. (Com Gazeta Esportiva)

