Corinthians x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Corinthians e Flamengo se enfrentam hoje, 28, pelo Brasileirão. / Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

Corinthians e Flamengo se enfrentam hoje, domingo, 28 de setembro (28/09), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 20h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians x Flamengo: como chegam os times O Corinthians chega pressionado pela derrota para o lanterna Sport na última rodada, por 1 a 0, na Ilha do Retiro. O resultado em Recife encerrou uma sequência de cinco jogos da equipe de Dorival Júnior sem perder. Na última sexta-feira, o elenco alvinegro foi cobrado por torcedores organizados no CT Dr. Joaquim Grava. O time no momento é o 11º colocado da tabela do Brasileirão, com 29 pontos. A partida deste domingo marcará a estreia do novo terceiro uniforme do Timão. O modelo faz referência à linha Total 90, sucesso da Nike em 2005, e traz as cores preta e laranja.

O Flamengo, por sua vez, lidera a Série A com 51 pontos. Além disso, o Rubro-Negro vem embalado pela classificação às semifinais da Libertadores, eliminando o Estudiantes, nos pênaltis. Na última partida pela liga nacional, a equipe comandada por Filipe Luís empatou com o Vasco, por 1 a 1. (Com Gazeta Esportiva)


