Bragantino x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Bragantino x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Bragantino e Santos é neste domingo, 28, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Bragantino e Santos se enfrentam hoje, domingo, 28 de setembro (28/09), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Braganca Paulista (SP), às 18h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Bragantino x Santos: como chegam os times
O Santos chega animado após vencer o São Paulo por 1 a 0, na Vila Belmiro. Com isso, chegou ao fim um jejum de quatro rodadas sem vencer. Além disso, foi o primeiro triunfo de Juan Pablo Vojvoda no comando da equipe.
O Peixe entrou na rodada na 15ª colocação, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.
O Bragantino vive um momento complicado na temporada. O time tem apenas uma vitória nos últimos 13 compromissos. Além do êxito, conquistado contra o Fluminense, em casa, são 10 derrotas e dois empates. Nas últimas três rodadas foram dois reveses e uma igualdade.
O Massa Bruta ocupa a nona colocação do torneio nacional, com 31 pontos conquistadas. (Com Gazeta Esportiva)
Bragantino x Santos: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Bragantino x Santos
Domingo, 28 de setembro (28/09), às 18h30min (horário de Brasília).
Onde será Bragantino x Santos
Estádio Cícero de Souza Marques, em Braganca Paulista (SP)
