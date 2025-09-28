Bragantino x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Santos vai enfrentar o Bragantino hoje, 28, pelo Brasileirão. / Crédito: Raul Baretta/ Santos FC

Bragantino e Santos se enfrentam hoje, domingo, 28 de setembro (28/09), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Braganca Paulista (SP), às 18h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bragantino x Santos: como chegam os times O Santos chega animado após vencer o São Paulo por 1 a 0, na Vila Belmiro. Com isso, chegou ao fim um jejum de quatro rodadas sem vencer. Além disso, foi o primeiro triunfo de Juan Pablo Vojvoda no comando da equipe. O Peixe entrou na rodada na 15ª colocação, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp