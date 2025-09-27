Vasco x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Vasco x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Vasco e Cruzeiro é neste sábado, 27, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Vasco e Cruzeiro se enfrentam hoje, sábado, 27 de setembro (27/09), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Vasco x Cruzeiro: como chegam os times
O Vasco, que ocupa a 13ª posição da tabela e acumula 27 pontos, vem de uma vitória contra o Bahia, por 3 a 1. Já o Cruzeiro é o vice-líder do Brasileirão, com 50 pontos. Em seu último duelo, o Cabuloso bateu o Red Bull Bragantino, por 2 a 1.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
As equipes disputaram um total de 86 jogos,com 34 vitórias do Cruzeiro, 31 empates e 21 triunfos do Vasco. Nos últimos cinco confrontos, o empate foi o resultado mais comum (três), além de duas vitórias do Cabuloso. (Com Gazeta Esportiva)
Vasco x Cruzeiro: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Prime Video: serviço de streaming
Brasileirão: dia e horário do jogo Vasco x Cruzeiro
Sábado, 27 de setembro (27/09), às 18h30min (horário de Brasília).
Onde será Vasco x Cruzeiro
Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Quem é o fisiculturista brasileiro de 51 anos que conquistou América do Sul; CONFIRA