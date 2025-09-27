Juventude x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Juventude x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Juventude e Internacional é neste sábado, 27, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Juventude e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 27 de setembro (27/09), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 18h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Juventude x Internacional: como chegam os times
O Juventude vem de uma derrota para o Mirassol, por 2 a 0. Atualmente, o time ocupa a 18º colocação do Brasileirão, com 21 pontos. Já o Internacional está em 14° lugar, com 27 pontos, e vem de uma derrota no clássico contra o Grêmio, por 3 a 2.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
As equipes se enfrentaram 151 vezes, com 80 vitórias do Internacional, 38 empates e 33 triunfos do Juventude. Nos últimos cinco confrontos, o Internacional se mostrou superior, ganhando quatro e empatando um. (Com Gazeta Esportiva)
Juventude x Internacional: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Juventude x Internacional
Sábado, 27 de setembro (27/09), às 18h30min (horário de Brasília).
Onde será Juventude x Internacional
Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Quem é o fisiculturista brasileiro de 51 anos que conquistou América do Sul; CONFIRA