Fortaleza x Sport: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fortaleza e Sport se enfrentam hoje, sábado, 27 de setembro (27/09), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza x Sport: como chegam os times Do lado do Fortaleza, o treinador argentino Martin Palermo não contará com Brítez, suspenso, e Tinga, lesionado. João Ricardo, ausência contra o Palmeiras por conta de uma tendinite no ombro, deve seguir fora, assim como o atacante Moisés, que vem treinando normalmente, mas ainda aprimora a parte física após um longo período sem atuar. Em contraponto, os zagueiros Kuscevic e Benevenuto voltam a ser opção. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Do lado do Sport, suspensos na última rodada contra o Corinthians, os meio-campistas Lucas Lima e Pedro Augusto, ambos ex-Fortaleza, estão novamente à disposição e devem reforçar o time comandado por Daniel Paulista. Por outro lado, o treinador não terá o jovem volante Zé Lucas, de 17 anos , e um dos destaques da equipe , devido ao acúmulo de três cartões amarelos. (Com Mateus Moura)