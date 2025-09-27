Fortaleza x Sport: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fortaleza x Sport: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Fortaleza e Sport é neste sábado, 27, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Fortaleza e Sport se enfrentam hoje, sábado, 27 de setembro (27/09), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 16 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Fortaleza x Sport: como chegam os times
Do lado do Fortaleza, o treinador argentino Martin Palermo não contará com Brítez, suspenso, e Tinga, lesionado. João Ricardo, ausência contra o Palmeiras por conta de uma tendinite no ombro, deve seguir fora, assim como o atacante Moisés, que vem treinando normalmente, mas ainda aprimora a parte física após um longo período sem atuar. Em contraponto, os zagueiros Kuscevic e Benevenuto voltam a ser opção.
Do lado do Sport, suspensos na última rodada contra o Corinthians, os meio-campistas Lucas Lima e Pedro Augusto, ambos ex-Fortaleza, estão novamente à disposição e devem reforçar o time comandado por Daniel Paulista. Por outro lado, o treinador não terá o jovem volante Zé Lucas, de 17 anos , e um dos destaques da equipe , devido ao acúmulo de três cartões amarelos. (Com Mateus Moura)
Fortaleza x Sport: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Fortaleza x Sport
Sábado, 27 de setembro (27/09), às 16 horas (horário de Brasília).
Onde será Fortaleza x Sport
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
