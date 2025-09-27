Atlético-MG x Mirassol: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Atlético-MG x Mirassol: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Atlético-MG e Mirassol é neste sábado, 27, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Atlético-MG e Mirassol se enfrentam hoje, sábado, 27 de setembro (27/09), em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 21 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Atlético-MG x Mirassol: como chegam os times
O Atlético Mineiro, que vem de uma derrota no Brasileirão para o Botafogo, está encostado no Z4, com 25 pontos. Já o Mirassol, que não perde um jogo desde o começo de agosto, venceu o Juventude, por 2 a 0, em seu último compromisso. O time do Interior Paulista é o 4° colocado, com 42 pontos.
Os times se enfrentaram apenas uma vez: no dia 26 de abril deste ano, quando a partida terminou com um empate em 2 a 2. (Com Gazeta Esportiva)
Atlético-MG x Mirassol: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Atlético-MG x Mirassol
Sábado, 27 de setembro (27/09), às 21 horas (horário de Brasília).
Onde será Atlético-MG x Mirassol
Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
