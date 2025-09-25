São Paulo x LDU Quito: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O São Paulo vai enfrentar a LDU Quito hoje, 25, pela Libertadores. / Crédito: Rubens Chiri / São Paulo FC

São Paulo e LDU Quito se enfrentam hoje, quinta-feira, 25 de setembro (25/09), em jogo de volta válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 19 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo x LDU Quito: como chegam os times O São Paulo chega para a partida pressionado. Precisando marcar três gols para avançar de fase no tempo regulamentar, a equipe comandada por Hernán Crespo terá de domar o nervosismo e a ansiedade para alcançar o tão sonhado objetivo. Para essa partida, o Tricolor deverá contar com os retornos de Lucas Moura e Oscar. A tendência é que ambos comecem no banco de reservas, até por não estarem em condições físicas ideais. No último domingo, no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, Crespo preservou todos os seus atletas considerados titulares, mas ao longo do jogo acionou nomes como Luciano, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz.

A LDU também poupou seus principais jogadores no último fim de semana, pelo Campeonato Equatoriano. O resultado foi uma goleada da Universidad Católica, por 4 a 2. Apesar do revés, o clima na LDU é leve. A equipe está próxima de confirmar a vaga na semifinal da Libertadores e, para isso, precisará apenas segurar a boa vantagem construída no jogo de ida, aproveitando os erros do São Paulo ao longo dos 90 minutos. (Com Gazeta Esportiva)


