São Paulo x LDU Quito: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Jogo da Libertadores entre São Paulo e LDU Quito é nesta quinta-feira, 25, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
São Paulo e LDU Quito se enfrentam hoje, quinta-feira, 25 de setembro (25/09), em jogo de volta válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no estádio Morumbi, em São Paulo (SP), às 19 horas. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

São Paulo x LDU Quito: como chegam os times  

O São Paulo chega para a partida pressionado. Precisando marcar três gols para avançar de fase no tempo regulamentar, a equipe comandada por Hernán Crespo terá de domar o nervosismo e a ansiedade para alcançar o tão sonhado objetivo.

Para essa partida, o Tricolor deverá contar com os retornos de Lucas Moura e Oscar. A tendência é que ambos comecem no banco de reservas, até por não estarem em condições físicas ideais.

No último domingo, no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, Crespo preservou todos os seus atletas considerados titulares, mas ao longo do jogo acionou nomes como Luciano, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

A LDU também poupou seus principais jogadores no último fim de semana, pelo Campeonato Equatoriano. O resultado foi uma goleada da Universidad Católica, por 4 a 2.

Apesar do revés, o clima na LDU é leve. A equipe está próxima de confirmar a vaga na semifinal da Libertadores e, para isso, precisará apenas segurar a boa vantagem construída no jogo de ida, aproveitando os erros do São Paulo ao longo dos 90 minutos. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x LDU Quito: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores

  • Paramount+: serviço de streaming

Libertadores: dia e horário do jogo São Paulo x LDU Quito

Quinta-feira, 25 de setembro (25/09), às 19 horas (horário de Brasília).

Onde será São Paulo x LDU Quito

Estádio Morumbi, em São Paulo (SP)

