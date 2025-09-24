Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Vasco e Bahia é neste quarta-feira, 24, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Vasco e Bahia se enfrentam hoje, quarta-feira, 24 de setembro (24/09), em jogo atrasado válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Vasco x Bahia: como chegam os times
O técnico Fernando Diniz ganhou dois novos desfalques após o empate contra o Flamengo. Rayan, suspenso pelo terceiro amarelo, e Robert Renan, que cumprirá o protocolo por concussão, se juntam a Adson, Lucas Piton, Jair, Tchê Tchê, Thiago Mendes e GB, todos lesionados.
Com a ausência de Robert Renan, Lucas Freitas, que retorna de suspensão, deve formar dupla de zaga inédita ao lado de Carlos Cuesta na equipe titular.
A lista de desfalques de Rogério Ceni também é grande: João Paulo, Erick Pulga, David Duarte, Erick, Ruan Pablo, Kanu e Caio Alexandre estão fora por questões físicas. O atacante Ademir, recuperado de lesão, deve ser opção no banco de reservas.
O Bahia vem de três jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, com um empate contra o Ceará na rodada passada e derrotas para Cruzeiro e Mirassol.
(Com Gazeta Esportiva)
Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Prime Video: serviço de streaming
Brasileirão: dia e horário do jogo Vasco x Bahia
Quarta-feira, 24 de setembro (24/09), às 19h30min (horário de Brasília).
Onde será Vasco x Bahia
Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
