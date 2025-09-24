Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Vasco vai enfrentar o Bahia hoje, 24, pelo Brasileirão. / Crédito: Leticia Martins/EC Bahia

Vasco e Bahia se enfrentam hoje, quarta-feira, 24 de setembro (24/09), em jogo atrasado válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vasco x Bahia: como chegam os times O técnico Fernando Diniz ganhou dois novos desfalques após o empate contra o Flamengo. Rayan, suspenso pelo terceiro amarelo, e Robert Renan, que cumprirá o protocolo por concussão, se juntam a Adson, Lucas Piton, Jair, Tchê Tchê, Thiago Mendes e GB, todos lesionados. Com a ausência de Robert Renan, Lucas Freitas, que retorna de suspensão, deve formar dupla de zaga inédita ao lado de Carlos Cuesta na equipe titular. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

A lista de desfalques de Rogério Ceni também é grande: João Paulo, Erick Pulga, David Duarte, Erick, Ruan Pablo, Kanu e Caio Alexandre estão fora por questões físicas. O atacante Ademir, recuperado de lesão, deve ser opção no banco de reservas. O Bahia vem de três jogos sem vitórias no Campeonato Brasileiro, com um empate contra o Ceará na rodada passada e derrotas para Cruzeiro e Mirassol. (Com Gazeta Esportiva)

