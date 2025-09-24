Palmeiras x River Plate: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O Palmeiras vai enfrentar o River Plate hoje, 24, pela Libertadores. / Crédito: César Greco/Palmeiras

Palmeiras e River Plate se enfrentam hoje, quarta-feira, 24 de setembro (24/09), em jogo de volta válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), na GE TV (canal do Youtube), na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Palmeiras x River Plate: como chegam os times A equipe de Abel Ferreira entra em campo com a vantagem obtida na ida. Na Argentina, o time brasileiro superou os donos da casa por 2 a 1, com gols de Gustavo Gómez e Vitor Roque. Assim, o Palmeiras depende apenas de um empate para avançar. Em caso de derrota por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Uma vitória do River por dois de diferença elimina o Alviverde. Do lado do Verdão, a única baixa é o atacante Paulinho, que se recupera de cirurgia na perna direita e só deve retornar aos gramados em 2026. O lateral direito Khellven sofreu um trauma no pé no jogo de ida e foi desfalque contra o Fortaleza, no fim de semana, pelo Brasileirão. O camisa 12 participou de atividades no campo, mas deve começar no banco. O zagueiro Bruno Fuchs e o meio-campista Allan estão pendurados. Sendo assim, se forem advertidos contra o River, viram baixa para o primeiro jogo da semifinal.