Palmeiras x River Plate: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Palmeiras x River Plate: onde assistir ao vivo e online pela LibertadoresJogo da Libertadores entre Palmeiras e River Plate é nesta quarta-feira, 24, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Palmeiras e River Plate se enfrentam hoje, quarta-feira, 24 de setembro (24/09), em jogo de volta válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), na GE TV (canal do Youtube), na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Palmeiras x River Plate: como chegam os times
A equipe de Abel Ferreira entra em campo com a vantagem obtida na ida. Na Argentina, o time brasileiro superou os donos da casa por 2 a 1, com gols de Gustavo Gómez e Vitor Roque. Assim, o Palmeiras depende apenas de um empate para avançar. Em caso de derrota por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Uma vitória do River por dois de diferença elimina o Alviverde.
Do lado do Verdão, a única baixa é o atacante Paulinho, que se recupera de cirurgia na perna direita e só deve retornar aos gramados em 2026. O lateral direito Khellven sofreu um trauma no pé no jogo de ida e foi desfalque contra o Fortaleza, no fim de semana, pelo Brasileirão. O camisa 12 participou de atividades no campo, mas deve começar no banco.
O zagueiro Bruno Fuchs e o meio-campista Allan estão pendurados. Sendo assim, se forem advertidos contra o River, viram baixa para o primeiro jogo da semifinal.
Já do lado do River, para o duelo, o treinador argentino Gallardo volta a ter à disposição o meio-campista Giuliano Galoppo, ex-São Paulo. O atleta, que foi expulso no confronto de volta das oitavas, cumpriu suspensão no jogo de ida. Enquanto isso, o atacante Sebástian Driussi, que saiu com dores do jogo contra o Palmeiras, não viajou para São Paulo. (Com Gazeta Esportiva)
Palmeiras x River Plate: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores
- Globo: canal de TV aberta
- GE TV: canal do Youtube
- ESPN: canal de TV fechada
- Disney+: serviço de streaming
Libertadores: dia e horário do jogo Palmeiras x River Plate
Quarta-feira, 24 de setembro (24/09), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Palmeiras x River Plate
Allianz Parque, em São Paulo (SP)
