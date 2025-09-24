Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras x River Plate: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Jogo da Libertadores entre Palmeiras e River Plate é nesta quarta-feira, 24, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Iara Costa
Palmeiras e River Plate se enfrentam hoje, quarta-feira, 24 de setembro (24/09), em jogo de volta válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), na GE TV (canal do Youtube), na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Palmeiras x River Plate: como chegam os times  

A equipe de Abel Ferreira entra em campo com a vantagem obtida na ida. Na Argentina, o time brasileiro superou os donos da casa por 2 a 1, com gols de Gustavo Gómez e Vitor Roque. Assim, o Palmeiras depende apenas de um empate para avançar. Em caso de derrota por um gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. Uma vitória do River por dois de diferença elimina o Alviverde.

Do lado do Verdão, a única baixa é o atacante Paulinho, que se recupera de cirurgia na perna direita e só deve retornar aos gramados em 2026. O lateral direito Khellven sofreu um trauma no pé no jogo de ida e foi desfalque contra o Fortaleza, no fim de semana, pelo Brasileirão. O camisa 12 participou de atividades no campo, mas deve começar no banco.

O zagueiro Bruno Fuchs e o meio-campista Allan estão pendurados. Sendo assim, se forem advertidos contra o River, viram baixa para o primeiro jogo da semifinal.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Já do lado do River, para o duelo, o treinador argentino Gallardo volta a ter à disposição o meio-campista Giuliano Galoppo, ex-São Paulo. O atleta, que foi expulso no confronto de volta das oitavas, cumpriu suspensão no jogo de ida. Enquanto isso, o atacante Sebástian Driussi, que saiu com dores do jogo contra o Palmeiras, não viajou para São Paulo.  (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x River Plate: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores

  • Globo: canal de TV aberta
  • GE TV: canal do Youtube
  • ESPN: canal de TV fechada
  • Disney+: serviço de streaming

Libertadores: dia e horário do jogo Palmeiras x River Plate

Quarta-feira, 24 de setembro (24/09), às 21h30min (horário de Brasília).

Onde será Palmeiras x River Plate

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

