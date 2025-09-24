Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pela Série A

Grêmio e Botafogo se enfrentam hoje, 24, pelo Brasileirão. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Grêmio e Botafogo se enfrentam hoje, quarta-feira, 24 de setembro (24/09), em jogo atrasado válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 19h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Grêmio x Botafogo: como chegam os times Com um homem a menos em campo durante todo o segundo tempo, o Botafogo mostrou muita raça para vencer o Atlético-MG por 1 a 0 na rodada passada. Já o Grêmio, atrás duas vezes no marcador, reagiu e venceu seu maior rival, o Internacional, por 3 a 2 no Beira-Rio. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Apesar das semelhanças, os times parecem ter objetivos diferentes neste momento na tabela de classificação. Com 39 pontos, o Glorioso mira o G-4, a zona de classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores. O time está na quinta posição. Com 28 pontos, os gremistas desejam deixar de uma vez para trás a zona de rebaixamento, hoje distante por seis pontos. (Com Gazeta Esportiva)

