Atlético-MG x Bolívar: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

O Atlético-MG vai enfrentar o Bolívar hoje, 24, pela Sul-Americana. / Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

Atlético-MG e Bolívar se enfrentam hoje, quarta-feira, 24 de setembro (24/09), em jogo de volta válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 19 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-MG x Bolívar: como chegam os times O Galo precisa vencer o Bolívar para avançar à semifinal no tempo normal. No primeiro jogo entre as equipes, na Bolívia, o Atlético-MG abriu 2 a 0, mas viu o adversário crescer e deixar tudo igual. A equipe comandada por Jorge Sampaoli não vive bom momento. Recentemente eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, o Galo não sabe o que é vencer há nove jogos. Pelo Brasileirão, o time foi derrotado pelo Atlético-MG na última rodada e ocupa a 15ª posição na tabela, com 25 pontos.