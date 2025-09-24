Atlético-MG x Bolívar: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Atlético-MG x Bolívar: onde assistir ao vivo e online pela Sul-AmericanaJogo da Sul-Americana entre Atlético-MG e Bolívar é nesta quarta-feira, 24, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Atlético-MG e Bolívar se enfrentam hoje, quarta-feira, 24 de setembro (24/09), em jogo de volta válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 19 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Atlético-MG x Bolívar: como chegam os times
O Galo precisa vencer o Bolívar para avançar à semifinal no tempo normal. No primeiro jogo entre as equipes, na Bolívia, o Atlético-MG abriu 2 a 0, mas viu o adversário crescer e deixar tudo igual.
A equipe comandada por Jorge Sampaoli não vive bom momento. Recentemente eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, o Galo não sabe o que é vencer há nove jogos. Pelo Brasileirão, o time foi derrotado pelo Atlético-MG na última rodada e ocupa a 15ª posição na tabela, com 25 pontos.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Já o Bolívar vem de vitória no último sábado pelo Campeonato Boliviano. Em casa, a equipe venceu o Academia do Balompié Boliviano por 3 a 2. Na última fase da Sul-Americana, a equipe eliminou o Cienciano, do Peru. (Com Gazeta Esportiva)
Atlético-MG x Bolívar: onde assistir ao vivo ao jogo da Sul-Americana
- ESPN: canal de TV fechada
- Disney+: serviço de streaming
Sul-Americana: dia e horário do jogo Atlético-MG x Bolívar
Quarta-feira, 24 de setembro (24/09), às 19 horas (horário de Brasília).
Onde será Atlético-MG x Bolívar
Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Piu conquista prata nos 400 metros com barreiras no Mundial de Atletismo; CONFIRADúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente