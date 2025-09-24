Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético-MG x Bolívar: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Jogo da Sul-Americana entre Atlético-MG e Bolívar é nesta quarta-feira, 24, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Atlético-MG e Bolívar se enfrentam hoje, quarta-feira, 24 de setembro (24/09), em jogo de volta válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 19 horas. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Atlético-MG x Bolívar: como chegam os times  

O Galo precisa vencer o Bolívar para avançar à semifinal no tempo normal. No primeiro jogo entre as equipes, na Bolívia, o Atlético-MG abriu 2 a 0, mas viu o adversário crescer e deixar tudo igual.

A equipe comandada por Jorge Sampaoli não vive bom momento. Recentemente eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro, o Galo não sabe o que é vencer há nove jogos. Pelo Brasileirão, o time foi derrotado pelo Atlético-MG na última rodada e ocupa a 15ª posição na tabela, com 25 pontos.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Já o Bolívar vem de vitória no último sábado pelo Campeonato Boliviano. Em casa, a equipe venceu o Academia do Balompié Boliviano por 3 a 2. Na última fase da Sul-Americana, a equipe eliminou o Cienciano, do Peru. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x Bolívar: onde assistir ao vivo ao jogo da Sul-Americana

  • ESPN: canal de TV fechada
  • Disney+: serviço de streaming

Sul-Americana: dia e horário do jogo Atlético-MG x Bolívar

Quarta-feira, 24 de setembro (24/09), às 19 horas (horário de Brasília).

Onde será Atlético-MG x Bolívar

Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

