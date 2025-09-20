Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Vitória e Fluminense é neste sábado, 20, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Vitória e Fluminense se enfrentam hoje, sábado, 20 de setembro (20/09), em jogo válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Barradão, em Salvador (BA), às 16 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Vitória x Fluminense: como chegam os times
O Leão da Barra teve uma semana cheia de treinamentos pensando no confronto contra o Fluminense. O tropeço na última rodada aumentou a pressão por um bom resultado diante do seu torcedor. No Castelão, o time perdeu por 2 a 0 para o Fortaleza e ocupa a zona de rebaixamento.
Rodrigo Chagas irá para o seu terceiro jogo à frente do clube. O treinador terá uma baixa no meio de campo para encarar o Tricolor. Gabriel Baralhas tomou o terceiro amarelo e cumprirá suspensão automática. Por outro lado, ganhou o retorno do lateral-direito Claudinho, que está relacionado para a partida e disputa posição com Raúl Cáceres. Outra novidade é Matheuzinho. O camisa 10 tem chance de iniciar a partida. Assim, o espanhol Aitor Cantalapiedra vai para o banco de reservas.
O Fluminense desembarca em Salvador entre a decisão por uma vaga na semifinal da Sul-Americana. A equipe carioca perdeu para o Lanús no primeiro duelo das quartas. Assim, será obrigado a vencer na próxima terça-feira (23) para chegar entre os quatro melhores do torneio. Na última rodada do Brasileirão, o Tricolor perdeu para o Corinthians no Maracanã e estacionou na décima posição. Além disso, precisa voltar a vencer para não se aproximar do Z4.
Com isso, o técnico Renato Gaúcho optou por poupar a maioria dos titulares para o duelo deste sábado, embora precisa do resultado. Nomes como Thiago Silva, Freytes, Renê, Martinelli, Nonato, Acosta e Everaldo não embarcaram com a delegação para Salvador. Assim, a equipe deverá ser similar do jogo contra o Corinthians, pela última rodada, mas sem a presença de Ganso, lesionado. Por fim, Soteldo, que iniciou como titular naquela partida, não viajou com a delegação. (Com Jogada10)
Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Vitória x Fluminense
Sábado, 20 de setembro (20/09), às 16 horas (horário de Brasília).
Onde será Vitória x Fluminense
Estádio Barradão, em Salvador (BA)
