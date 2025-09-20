Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Fluminense vai enfrentar o Vitória hoje, 20, pelo Brasileirão. / Crédito: Marina Garcia/Fluminense FC

Vitória e Fluminense se enfrentam hoje, sábado, 20 de setembro (20/09), em jogo válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Barradão, em Salvador (BA), às 16 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Vitória x Fluminense: como chegam os times O Leão da Barra teve uma semana cheia de treinamentos pensando no confronto contra o Fluminense. O tropeço na última rodada aumentou a pressão por um bom resultado diante do seu torcedor. No Castelão, o time perdeu por 2 a 0 para o Fortaleza e ocupa a zona de rebaixamento. Rodrigo Chagas irá para o seu terceiro jogo à frente do clube. O treinador terá uma baixa no meio de campo para encarar o Tricolor. Gabriel Baralhas tomou o terceiro amarelo e cumprirá suspensão automática. Por outro lado, ganhou o retorno do lateral-direito Claudinho, que está relacionado para a partida e disputa posição com Raúl Cáceres. Outra novidade é Matheuzinho. O camisa 10 tem chance de iniciar a partida. Assim, o espanhol Aitor Cantalapiedra vai para o banco de reservas.