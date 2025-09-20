Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam hoje, 20, pelo Brasileirão. / Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 20 de setembro (20/09), em jogo válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Palmeiras x Fortaleza: como chegam os times A lista dos desfalques do Fortaleza para a partida conta com o goleiro João Ricardo, os zagueiros Kuscevic e Benevenuto, o lateral Tinga, o meia Guzmán e os atacantes Herrera e Allanzinho. Destes, apenas quatro foram por questões clínicas: João Ricardo, Tinga, Benevenuto e Moisés. Kuscevic, conforme apurou o Esportes O POVO, aprimora a parte física. Os demais jogadores não tiveram suas situações atualizadas pelo clube. Em contraponto, Palermo tem o retorno do volante Lucas Sasha, que viajou. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp