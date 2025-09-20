Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Palmeiras e Fortaleza é neste sábado, 20, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Palmeiras e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 20 de setembro (20/09), em jogo válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Palmeiras x Fortaleza: como chegam os times
A lista dos desfalques do Fortaleza para a partida conta com o goleiro João Ricardo, os zagueiros Kuscevic e Benevenuto, o lateral Tinga, o meia Guzmán e os atacantes Herrera e Allanzinho. Destes, apenas quatro foram por questões clínicas: João Ricardo, Tinga, Benevenuto e Moisés.
Kuscevic, conforme apurou o Esportes O POVO, aprimora a parte física. Os demais jogadores não tiveram suas situações atualizadas pelo clube. Em contraponto, Palermo tem o retorno do volante Lucas Sasha, que viajou.
Pelo duelo decisivo ante o River acontecer na quarta-feira, 20, existe a possibilidade de Abel – que cumpriu suspensão na última rodada – poupar peças dos titulares, mas não é esperado um Palmeiras integralmente reserva, já que está na briga pelo título do Brasileirão e conseguiu, ao menos, uma vantagem mínima em Buenos Aires para o jogo de volta. (Com Mateus Moura)
Palmeiras x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Palmeiras x Fortaleza
Sábado, 20 de setembro (20/09), às 21 horas (horário de Brasília).
Onde será Palmeiras x Fortaleza
Allianz Parque, em São Paulo (SP)
