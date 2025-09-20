Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Ceará e Bahia é neste sábado, 20, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Iara Costa
Repórter do caderno de Esportes
Ceará e Bahia se enfrentam hoje, sábado, 20 de setembro (20/09), em jogo válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Ceará x Bahia: como chegam os times  

Para o duelo, Condé terá de lidar com desfalques importantes:Matheus Bahia, Marcos Victor, Richardson, Fabiano Souza e Rodriguinho.Os dois primeiros não vão atuar por força contratual, visto que estão emprestados pelo Esquadrão ao Vovô. Já Richardson e Fabiano Souza receberam terceiro cartão amarelo na partida ante o Vasco e cumprirão suspensão automática. Outro suspenso é o meia-atacante Rodriguinho, que foi expulso no segundo tempo do mesmo jogo.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Do outro lado, o Bahia chega ao confronto com a expectativa de se recuperar após os resultados negativos recentes. Vindo de eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense e derrota para o Cruzeiro na Série A, o clube baiano ainda vai ter que superar uma lista extensa de desfalques.

Ao todo, são oito jogadores de fora: Ademir, Erick, Kanu, Ruan Pablo e Caio Alexandre seguem em transição, enquanto Erick Pulga, João Paulo e David Duarte permanecem entregues ao departamento médico. (Com João Pedro Oliveira)

Ceará x Bahia: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Ceará x Bahia

Sábado, 20 de setembro (20/09), às 18h30min (horário de Brasília).

Onde será Ceará x Bahia

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

