Ceará x Bahia: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Ceará vai enfrentar o Bahia hoje, 20, pelo Brasileirão. / Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Ceará e Bahia se enfrentam hoje, sábado, 20 de setembro (20/09), em jogo válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ceará x Bahia: como chegam os times Para o duelo, Condé terá de lidar com desfalques importantes:Matheus Bahia, Marcos Victor, Richardson, Fabiano Souza e Rodriguinho.Os dois primeiros não vão atuar por força contratual, visto que estão emprestados pelo Esquadrão ao Vovô. Já Richardson e Fabiano Souza receberam terceiro cartão amarelo na partida ante o Vasco e cumprirão suspensão automática. Outro suspenso é o meia-atacante Rodriguinho, que foi expulso no segundo tempo do mesmo jogo. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Do outro lado, o Bahia chega ao confronto com a expectativa de se recuperar após os resultados negativos recentes. Vindo de eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense e derrota para o Cruzeiro na Série A, o clube baiano ainda vai ter que superar uma lista extensa de desfalques.