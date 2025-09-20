Botafogo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam hoje, 20, pelo Brasileirão. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Atlético-MG se enfrentam hoje, sábado, 20 de setembro (20/09), em jogo válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo x Atlético-MG: como chegam os times O Glorioso está cheio de problemas tanto em campo como fora das quatro linhas. Assim, questionado, o técnico Davide Ancelotti tem o cargo cada vez mais ameaçado, ainda que o sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, tenha dado algum respaldo ao italiano, ritual que, no futebol, não conta muito. Em seis compromissos no Colosso do Subúrbio, pelo Brasileirão, com Ancelottinho, o time alvinegro só obteve uma vitória. Em relação ao último compromisso, o Botafogo ganhou uma dúvida. O volante Danilo sentiu dores na última quarta-feira (17) e não tem presença garantida contra o Atlético. O atacante Barrera e o meia Montoro vão para o Mundial Sub-20 do Chile pelas seleções colombiana e argentina, respectivamente. Titular, o hermano, no entanto, está à disposição para o compromisso deste fim de semana. O Botafogo precisa da vitória para se manter entre os classificados para a próxima Libertadores. Só assim minimiza um ano de planejamento desastroso.

Técnico da equipe carijó, Jorge Sampaoli terá desfalques importantes para visitar o Mais Tradicional, no Engenho de Dentro, neste fim de semana. Cuello sofreu fratura na fíbula e ruptura de ligamentos no tornozelo esquerdo e só volta em 2026. Saravia, Patrick e Cadu seguem no departamento médico e também não viajam para o Rio de Janeiro, assim como o volante Alexsander, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. No Brasileirão, o Bicudo não vence há cinco rodadas e precisa reagir na liga local. No entanto, o momento ainda é de foco na Copa Sul-Americana. Afinal, o Galo recebe o Bolívar (BOL), na próxima quarta-feira (24), em Belo Horizonte, no jogo de volta das quartas de final. No primeiro encontro, em La Paz, deu 2 a 2.