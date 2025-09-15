Bahia x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Bahia e Cruzeiro se enfrentam hoje, 15, pelo Brasileirão. / Crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Bahia e Cruzeiro se enfrentam hoje, segunda-feira, 15 de setembro (15/09), em jogo válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 20 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bahia x Cruzeiro: como chegam os times O Tricolor vem de uma dura goleada sofrida para o Mirassol, por 5 a 1, fora de casa, e tenta se recuperar para seguir entre os quatro primeiros. Eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense, o time de Rogério Ceni foca todas as suas forças no Brasileirão. Invicto como mandante na competição, o Bahia soma sete vitórias e três empates em dez jogos disputados na Fonte Nova. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Embalado pela classificação sobre o Atlético-MG na Copa do Brasil e por vitórias recentes contra Internacional e São Paulo, o Cruzeiro ocupa a terceira colocação, com 44 pontos. A equipe mineira tem como destaque a solidez fora de casa, onde sofreu apenas um gol nos últimos sete jogos. O artilheiro Kaio Jorge, porém, pode ser poupado, e Gabigol aparece como alternativa para liderar o ataque. (Com Gazeta Esportiva)

