Palmeiras x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Palmeiras x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Palmeiras e Internacional é neste sábado, 13, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Palmeiras e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 13 de setembro (13/09), em jogo válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Palmeiras x Internacional: como chegam os times
O time de Abel Ferreira vem de empate por 1 a 1 com o Corinthians no clássico e sustenta a maior sequência invicta do Brasileirão: nove jogos sem perder.
A novidade pode ser a estreia de Andreas Pereira, reforço da última janela. Raphael Veiga, recuperado de pubalgia, deve iniciar no banco. Já Paulinho (lesão na perna) e Bruno Rodrigues (transição) seguem fora.
Além disso, o técnico Abel Ferreira está suspenso e não poderá comandar a equipe à beira do gramado.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
O Colorado vem de vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1, resultado que interrompeu uma sequência de derrotas para Flamengo e Cruzeiro. Apesar disso, a equipe de Roger Machado ainda oscila bastante no Brasileirão.
Para este jogo, o lateral-esquerdo Bernabei está suspenso, enquanto Ivan, Bruno Gomes e Lucca Drummond seguem fora por lesão. A boa notícia é o retorno de Bruno Tabata, recuperado de problema muscular, e de Ronaldo, que volta após edema no joelho. (Com Gazeta Esportiva)
Palmeiras x Internacional: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Palmeiras x Internacional
Sábado, 13 de setembro (13/09), às 18h30min (horário de Brasília).
Onde será Palmeiras x Internacional
Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Confrontos da primeira fase da Liga dos Campeões 2025/2026 são definidos; CONFIRA