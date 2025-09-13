Palmeiras x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Palmeiras e Internacional se enfrentam hoje, 13, pelo Brasileirão. / Crédito: César Greco/Palmeiras

Palmeiras e Internacional se enfrentam hoje, sábado, 13 de setembro (13/09), em jogo válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 18h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras x Internacional: como chegam os times O time de Abel Ferreira vem de empate por 1 a 1 com o Corinthians no clássico e sustenta a maior sequência invicta do Brasileirão: nove jogos sem perder. A novidade pode ser a estreia de Andreas Pereira, reforço da última janela. Raphael Veiga, recuperado de pubalgia, deve iniciar no banco. Já Paulinho (lesão na perna) e Bruno Rodrigues (transição) seguem fora. Além disso, o técnico Abel Ferreira está suspenso e não poderá comandar a equipe à beira do gramado.

O Colorado vem de vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1, resultado que interrompeu uma sequência de derrotas para Flamengo e Cruzeiro. Apesar disso, a equipe de Roger Machado ainda oscila bastante no Brasileirão. Para este jogo, o lateral-esquerdo Bernabei está suspenso, enquanto Ivan, Bruno Gomes e Lucca Drummond seguem fora por lesão. A boa notícia é o retorno de Bruno Tabata, recuperado de problema muscular, e de Ronaldo, que volta após edema no joelho. (Com Gazeta Esportiva)


