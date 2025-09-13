Grêmio x Mirassol: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Grêmio e Mirassol é neste sábado, 13, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

Grêmio e Mirassol se enfrentam hoje, sábado, 13 de setembro (13/09), em jogo válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.