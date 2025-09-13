Grêmio x Mirassol: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Grêmio x Mirassol: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Grêmio e Mirassol é neste sábado, 13, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Grêmio e Mirassol se enfrentam hoje, sábado, 13 de setembro (13/09), em jogo válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 16 horas (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Grêmio x Mirassol: como chegam os times
O Tricolor Gaúcho chega para defender a invencibilidade de três jogos na competição. Nas últimas três rodadas, somou dois empates (Ceará e Flamengo) e uma vitória (Atlético-MG). Deste modo, se encontra com 25 pontos, na 13ª colocação.
O Mirassol surpreendeu e faz ótima campanha até aqui na Série A. O time venceu seus dois últimos jogos, contra Fortaleza e Bahia, respectivamente. O time do interior de São Paulo é o sexto colocado, com 35 somados. (Com Gazeta Esportiva)
Grêmio x Mirassol: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Grêmio x Mirassol
Sábado, 13 de setembro (13/09), às 16 horas (horário de Brasília).
Onde será Grêmio x Mirassol
Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
