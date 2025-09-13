Fluminense x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fluminense e Corinthians se enfrentam hoje, 13, pelo Brasileirão. / Crédito: Lucas Mercon/Fluminense FC

Fluminense e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 13 de setembro (13/09), em jogo válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fluminense x Corinthians: como chegam os times Corinthians e Fluminense chegam embalados para o confronto. Na última quarta-feira, ambas as equipes se classificaram à semifinal da Copa do Brasil. O Timão despachou o Athletico-PR por 3 a 0 no placar agregado, vencendo tanto o jogo de ida como o da volta. O grande destaque do embate foi Gui Negão, atacante de apenas 18 anos, que participou dos três gols marcados pelo times, com dois gols e uma assistência.