Fluminense x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fluminense x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Fluminense e Corinthians é neste sábado, 13, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Fluminense e Corinthians se enfrentam hoje, sábado, 13 de setembro (13/09), em jogo válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Fluminense x Corinthians: como chegam os times
Corinthians e Fluminense chegam embalados para o confronto. Na última quarta-feira, ambas as equipes se classificaram à semifinal da Copa do Brasil.
O Timão despachou o Athletico-PR por 3 a 0 no placar agregado, vencendo tanto o jogo de ida como o da volta. O grande destaque do embate foi Gui Negão, atacante de apenas 18 anos, que participou dos três gols marcados pelo times, com dois gols e uma assistência.
O Tricolor das Laranjeiras, por sua vez, reverteu o resultado da primeira partida e eliminou o Bahia. A equipe, comandada por Renato Gaúcho, ganhou dos nordestinos por 2 a 0 no Maracanã, com gols de Canobbio e Thiago Silva. (Com Gazeta Esportiva)
Fluminense x Corinthians: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Record: canal de TV aberta
- CazéTV: canal do Youtube
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Fluminense x Corinthians
Sábado, 13 de setembro (13/09), às 21 horas (horário de Brasília).
Onde será Fluminense x Corinthians
Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
