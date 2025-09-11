Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pela Copa do BrasilJogo da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Atlético-MG é nesta quinta-feira, 11, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam hoje, quinta-feira, 11 de setembro (11/09), em jogo de volta válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 19h30min (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Cruzeiro x Atlético-MG: como chegam os times
Invicto há nove partidas no Mineirão, o Cruzeiro aposta no apoio da torcida para confirmar a vaga. Leonardo Jardim ainda tem dúvida sobre Kaio Jorge, que deixou a Seleção Brasileira lesionado. Fabrício Bruno retornou da Data Fifa e deve estar à disposição, enquanto Matheus Pereira e Wanderson, que tiveram programação diferenciada, voltaram a treinar normalmente.
O Galo atravessa momento instável, mas aposta no “efeito Sampaoli” para reagir. O argentino intensificou os treinos na semana e deve promover mudanças na equipe. Lyanco voltou a trabalhar com o grupo e disputa posição na zaga, enquanto Alan Franco e Junior Alonso retornaram após defenderem suas seleções. (Com Gazeta Esportiva)
Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Brasil
- Prime Video: serviço de streaming
Copa do Brasil: dia e horário do jogo Cruzeiro x Atlético-MG
Quinta-feira, 11 de setembro (11/09), às 19h30min (horário de Brasília).
Onde será Cruzeiro x Atlético-MG
Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
