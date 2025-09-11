Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam hoje, 11, pela Copa do Brasil. / Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam hoje, quinta-feira, 11 de setembro (11/09), em jogo de volta válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 19h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Cruzeiro x Atlético-MG: como chegam os times Invicto há nove partidas no Mineirão, o Cruzeiro aposta no apoio da torcida para confirmar a vaga. Leonardo Jardim ainda tem dúvida sobre Kaio Jorge, que deixou a Seleção Brasileira lesionado. Fabrício Bruno retornou da Data Fifa e deve estar à disposição, enquanto Matheus Pereira e Wanderson, que tiveram programação diferenciada, voltaram a treinar normalmente. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O Galo atravessa momento instável, mas aposta no “efeito Sampaoli” para reagir. O argentino intensificou os treinos na semana e deve promover mudanças na equipe. Lyanco voltou a trabalhar com o grupo e disputa posição na zaga, enquanto Alan Franco e Junior Alonso retornaram após defenderem suas seleções. (Com Gazeta Esportiva)

