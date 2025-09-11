Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Jogo da Copa do Brasil entre Botafogo e Vasco é nesta quinta-feira, 11, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Iara Costa
Botafogo e Vasco se enfrentam hoje, quinta-feira, 11 de setembro (11/09), em jogo de volta válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada), no Premiere (serviço de pay-per-view) e no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo x Vasco: como chegam os times  

O Botafogo chega para o confronto com três jogos de invencibilidade. Além do empate diante do Vasco, o time venceu Juventude e Red Bull Bragantino, respectivamente. Para a decisão, porém, o Fogão não contará com o goleiro John, negociado com o futebol inglês. Neto será o substituto.

No ataque, o venezuelano Savarino pode dar lugar a Santiago Rodríguez, já que esteve em campo na última terça-feira (9) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Situação semelhante vive o brasileiro Vitinho, que deve ser substituído por Mateo Ponte na lateral.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Após o empate contra o Botafogo, o Vasco entrou em campo contra o Sport, pelo Brasileirão, e venceu por 3 a 2. A tendência para o clássico é que Fernando Diniz mantenha a base do time do jogo de ida, com a única novidade sendo o retorno de Tchê Tchê no meio-campo. (Com Gazeta Esportiva)

Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Brasil

  • SporTV: canal de TV fechada
  • Premiere: serviço de pay-per-view
  • Prime Video: serviço de streaming

Copa do Brasil: dia e horário do jogo Botafogo x Vasco

Quinta-feira, 11 de setembro (11/09), às 21h30min (horário de Brasília).

Onde será Botafogo x Vasco

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

