Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo e online pela Copa do BrasilJogo da Copa do Brasil entre Botafogo e Vasco é nesta quinta-feira, 11, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Botafogo e Vasco se enfrentam hoje, quinta-feira, 11 de setembro (11/09), em jogo de volta válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada), no Premiere (serviço de pay-per-view) e no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Botafogo x Vasco: como chegam os times
O Botafogo chega para o confronto com três jogos de invencibilidade. Além do empate diante do Vasco, o time venceu Juventude e Red Bull Bragantino, respectivamente. Para a decisão, porém, o Fogão não contará com o goleiro John, negociado com o futebol inglês. Neto será o substituto.
No ataque, o venezuelano Savarino pode dar lugar a Santiago Rodríguez, já que esteve em campo na última terça-feira (9) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Situação semelhante vive o brasileiro Vitinho, que deve ser substituído por Mateo Ponte na lateral.
Após o empate contra o Botafogo, o Vasco entrou em campo contra o Sport, pelo Brasileirão, e venceu por 3 a 2. A tendência para o clássico é que Fernando Diniz mantenha a base do time do jogo de ida, com a única novidade sendo o retorno de Tchê Tchê no meio-campo. (Com Gazeta Esportiva)
Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Brasil
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
- Prime Video: serviço de streaming
Copa do Brasil: dia e horário do jogo Botafogo x Vasco
Quinta-feira, 11 de setembro (11/09), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Botafogo x Vasco
Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Ancelotti fala sobre dificuldade em jogar na altitude da Bolívia; CONFIRA