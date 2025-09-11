Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Botafogo e Vasco se enfrentam hoje, 11, pela Copa do Brasil. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Botafogo e Vasco se enfrentam hoje, quinta-feira, 11 de setembro (11/09), em jogo de volta válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada), no Premiere (serviço de pay-per-view) e no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Botafogo x Vasco: como chegam os times O Botafogo chega para o confronto com três jogos de invencibilidade. Além do empate diante do Vasco, o time venceu Juventude e Red Bull Bragantino, respectivamente. Para a decisão, porém, o Fogão não contará com o goleiro John, negociado com o futebol inglês. Neto será o substituto. No ataque, o venezuelano Savarino pode dar lugar a Santiago Rodríguez, já que esteve em campo na última terça-feira (9) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Situação semelhante vive o brasileiro Vitinho, que deve ser substituído por Mateo Ponte na lateral. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp