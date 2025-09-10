Fluminense x Bahia: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Fluminense e Bahia se enfrentam hoje, 10, pela Copa do Brasil. / Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Fluminense e Bahia se enfrentam hoje, quarta-feira, 10 de setembro (10/09), em jogo de volta válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada), no Premiere (serviço de pay-per-view) e na Globoplay (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Fluminense x Bahia: como chegam os times O Bahia vem embalado pelo recente título da Copa do Nordeste, mas tem muitos problemas para o jogo com o Fluminense. O atacante Lucho Rodríguez foi negociado com o futebol saudita. Já Kanu, Ademir, Caio Alexandre e Erik estão lesionados. Para completar, Santiago Arias e Jean Lucas, convocados por suas seleções para as Eliminatórias, serão reavaliados. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp Na tentativa de reverter a vantagem do Bahia, o técnico Renato Gaúcho deve colocar Guga na vaga do lesionado Samuel Xavier na lateral direita. O atacante Soteldo, com a seleção venezuelana nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, deve começar a partida decisiva como opção no banco de reservas. (Com Gazeta Esportiva)

