Corinthians x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Corinthians x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online pela Copa do BrasilJogo da Copa do Brasil entre Corinthians e Athletico-PR é nesta quarta-feira, 10, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Corinthians e Athletico-PR se enfrentam hoje, quarta-feira, 10 de setembro (10/09), em jogo de volta válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada), no Premiere (serviço de pay-per-view) e no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Corinthians x Athletico-PR: como chegam os times
O Corinthians, apesar da turbulência que ronda o Parque São Jorge, vive bom momento. A equipe alvinegra venceu dois dos últimos três jogos e vem de um empate por 1 a 1 com o Palmeiras, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro.
A sequência positiva encheu Dorival Júnior de moral nos bastidores. Além disso, o treinador teve tempo para treinar o time durante o período de data Fifa.
Ao todo, foram seis dias de preparação para pegar o Athletico-PR.
O Athletico-PR também está em um crescente. A equipe rubro-negra, embora tenha perdido a partida de ida do confronto, vem de três vitórias consecutivas na Série B do Brasileirão.
A série permitiu com que o Furacão chegasse mais perto do G4 e voltasse a brigar pelo acesso à elite do futebol nacional. A distância para a quarta colocada Chapecoense, neste momento, é de cinco pontos. O time de Odair Hellmann prioriza a liga e não descarta poupar jogadores na Copa do Brasil.
Na última rodada, os paranaenses derrotaram o Operário-PR por 3 a 1, fora de casa. (Com Gazeta Esportiva)
Corinthians x Athletico-PR: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Brasil
- Globo: canal de TV aberta
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
- Prime Video: serviço de streaming
Copa do Brasil: dia e horário do jogo Corinthians x Athletico-PR
Quarta-feira, 10 de setembro (10/09), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Corinthians x Athletico-PR
Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
