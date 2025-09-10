Corinthians x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Brasil

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam hoje, 10, pela Copa do Brasil. / Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam hoje, quarta-feira, 10 de setembro (10/09), em jogo de volta válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2025. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada), no Premiere (serviço de pay-per-view) e no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Corinthians x Athletico-PR: como chegam os times O Corinthians, apesar da turbulência que ronda o Parque São Jorge, vive bom momento. A equipe alvinegra venceu dois dos últimos três jogos e vem de um empate por 1 a 1 com o Palmeiras, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. A sequência positiva encheu Dorival Júnior de moral nos bastidores. Além disso, o treinador teve tempo para treinar o time durante o período de data Fifa. Ao todo, foram seis dias de preparação para pegar o Athletico-PR.

O Athletico-PR também está em um crescente. A equipe rubro-negra, embora tenha perdido a partida de ida do confronto, vem de três vitórias consecutivas na Série B do Brasileirão. A série permitiu com que o Furacão chegasse mais perto do G4 e voltasse a brigar pelo acesso à elite do futebol nacional. A distância para a quarta colocada Chapecoense, neste momento, é de cinco pontos. O time de Odair Hellmann prioriza a liga e não descarta poupar jogadores na Copa do Brasil.