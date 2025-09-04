Brasil x Chile: onde assistir ao vivo e online pelas Eliminatórias

O Brasil vai enfrentar o Chile hoje, 4, pelas Eliminatórias da Copa 2026. / Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Brasil e Chile se enfrentam hoje, quinta-feira, 04 de setembro (04/09), em jogo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada) e na GE TV (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Brasil x Chile: como chegam os times Já classificada para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ocupa a terceira colocação da tabela, com 25 pontos, mesma pontuação do vice-líder Equador. A partida deve marcar a última apresentação da Amarelinha em solo nacional antes da Copa de 2026. A venda de ingressos segue em ritmo forte, e mais de 45 mil entradas já foram comercializadas. A expectativa é de um público próximo a 70 mil torcedores no Maracanã. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp