Brasil x Chile: onde assistir ao vivo e online pelas Eliminatórias

Brasil x Chile: onde assistir ao vivo e online pelas EliminatóriasJogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 é nesta quinta-feira, 4, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Brasil e Chile se enfrentam hoje, quinta-feira, 04 de setembro (04/09), em jogo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada) e na GE TV (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Brasil x Chile: como chegam os times
Já classificada para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ocupa a terceira colocação da tabela, com 25 pontos, mesma pontuação do vice-líder Equador.
A partida deve marcar a última apresentação da Amarelinha em solo nacional antes da Copa de 2026. A venda de ingressos segue em ritmo forte, e mais de 45 mil entradas já foram comercializadas. A expectativa é de um público próximo a 70 mil torcedores no Maracanã.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
Lanterna das Eliminatórias, o Chile soma apenas dez pontos e não tem mais chances de ir à Copa do Mundo. A equipe não vence no torneio há quatro jogos. Neste período, foram três derrotas e um empate. (Com Gazeta Esportiva)
Brasil x Chile: onde assistir ao vivo ao jogo das Eliminatórias
- Globo: canal de TV aberta
- SporTV: canal de TV fechada
- GE TV: canal do Youtube
Eliminatórias: dia e horário do jogo Brasil x Chile
Quinta-feira, 04 de setembro (04/09), às 21h30min (horário de Brasília).
Onde será Brasil x Chile
Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Confrontos da primeira fase da Liga dos Campeões 2025/2026 são definidos; CONFIRADúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente