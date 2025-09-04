Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil x Chile: onde assistir ao vivo e online pelas Eliminatórias

Jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 é nesta quinta-feira, 4, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Brasil e Chile se enfrentam hoje, quinta-feira, 04 de setembro (04/09), em jogo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta), no SporTV (canal de TV fechada) e na GE TV (canal do Youtube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Brasil x Chile: como chegam os times  

Já classificada para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira ocupa a terceira colocação da tabela, com 25 pontos, mesma pontuação do vice-líder Equador.

A partida deve marcar a última apresentação da Amarelinha em solo nacional antes da Copa de 2026. A venda de ingressos segue em ritmo forte, e mais de 45 mil entradas já foram comercializadas. A expectativa é de um público próximo a 70 mil torcedores no Maracanã.

Lanterna das Eliminatórias, o Chile soma apenas dez pontos e não tem mais chances de ir à Copa do Mundo. A equipe não vence no torneio há quatro jogos. Neste período, foram três derrotas e um empate. (Com Gazeta Esportiva)

Brasil x Chile: onde assistir ao vivo ao jogo das Eliminatórias

  • Globo: canal de TV aberta
  • SporTV: canal de TV fechada
  • GE TV: canal do Youtube

Eliminatórias: dia e horário do jogo Brasil x Chile

Quinta-feira, 04 de setembro (04/09), às 21h30min (horário de Brasília).

Onde será Brasil x Chile

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

